Timo Boll, legenda tenisului de masă, se retrage din echipa Germaniei, după Jocurile Olimpice 2024 - Antena Sport

Timo Boll, legendarul jucător de tenis de masă, se retrage din echipa Germaniei după ce va participa în această vară la Paris la a şaptea sa ediţie a Jocurilor Olimpice, iar în 2025 şi-a fixat retragerea definitivă.

Boll, 43 ani, se pregăteşte să ajute Germania în concursul pe echipe, după ce a câştigat două medalii de argint şi două de bronz la concursurile pe echipe de la Jocurile anterioare. El a ajutat echipa sa să câştige şapte titluri europene şi patru medalii de argint, alături de un bronz la Mondiale.

La individual, Boll are în palmares opt titluri europene şi două medalii mondiale de bronz.

„Perspectiva de a concura la Jocuri pentru a şaptea oară m-a făcut să trec prin iad în ultimii doi ani”, a declarat Boll pentru presa germană, referindu-se la diverse accidentări.

Am amânat pentru mult timp decizia şi mi-a fost frică de ziua în care o voi face. Dar am realizat că am atins o vârstă care pune presiune reală la nivelul meu. Şi m-a făcut nefericit. La un moment dat pierzi constant lupta contra durerii şi cu corpul tău. Ultimul an nu a fost deloc distractiv”, a mai spus Boll.