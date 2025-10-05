Wang Chuqin şi Wang Manyu sunt campionii de la China Smash 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Wang Chuqin şi Wang Manyu sunt campionii de la China Smash 2025

Publicat: 5 octombrie 2025, 14:34

Wang Manyu, la China Smash 2025 - Profimedia Images

Wang Chuqin şi Wang Manyu au câştigat China Smash 2025, turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY, la care au participat şi trei români, Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Eduard Ionescu.

Finala feminină a fost câştigată de numărul 2 mondial. Wang Manyu a dispus cu 4-2 de cea mai bună jucătoare a lumii, Sun Yingsha. Pentru Manyu, acesta a fost al doilea titlu WTT Grand Smash din carieră.

Wang Chuqin şi Wang Manyu sunt campionii de la China Smash 2025

Pentru Wang Manyu, aceasta a fost prima victorie în faţa lui Sun Yingsha la un turneu WTT Series din 2022 pânâ acum. Numărul 2 mondial şi-a luat astfel revanşa după finala de la China Smash 2024, pierdută 2-4.

Cel mai spectaculos punct al finalei a avut loc în setul 4, atunci când Manyu conducea cu 4-2. După un schimb de 27 de lovituri, Wang s-a distanţat şi nimic nu a mai oprit-o, ea impunându-se la 2 în ultimul set.

Finala masculină a fost mult mai dezechilibrată. Wang Chuqin l-a spulberat pe Felix Lebrun, cu 4-0, în ceea ce a reprezentat prima finală WTT Grand Smash pentru francez.

