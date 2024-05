Andrey Rublev, dezvăluire incredibilă după ce a câştigat titlul de la Madrid: "Sunt bolnav de opt sau nouă zile" - Antena Sport

Andrey Rublev a făcut o dezvăluire incredibilă după ce a câştigat titlul de la Madrid, în faţa lui Felix Auger-Aliassime. Rusul a explicat că a fost bolnav pe parcursul turneului spaniol, cu „gâtul înfundat” şi cu un „deget de la picior inflamat şi anesteziat”.

„Sunt bolnav de opt sau nouă zile şi nu se ameliorează deloc. Nu este normal, de obicei, când sunt bolnav durează două sau trei zile. Este prima dată când mă simt atât de rău în viaţa mea”, a dezvăluit Rublev, într-o conferinţă de presă:

„Cred că luni voi merge la spital. Nu ştiu exact ce este, dacă e vorba de o angină streptococică sau de un virus, dar am gâtul complet blocat. În ultimele nouă zile, nu am putut să înghit, nu am putut să mănânc şi am avut o durere de cap imensă”, a spus el.