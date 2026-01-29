"Aproape imposibil venind din România" Reacţia Gabrielei Ruse după un parcurs excelent la Australian Open! - Antena Sport

Gabriela Ruse (28 de ani) s-a întors în ţară după un parcurs excelent la Australian Open. Românca a ajuns până în turul 3 la primul Grand Slam al anului. Ruse le-a învins în două seturi pe Yastremska şi pe Ajla Tomljanovic în primele două tururi. În turul trei, românca a fost învinsă cu 6-3, 6-4 de locul 7 în lume, Mirra Andreeva (18 ani).
Pe aeroportul Otopeni, Gabriela Ruse a făcut un anunţ important, că îşi doreşte să joace pentru echipa de Fed Cup a României, aşteptând convocarea.
Gabriela Ruse ţinteşte un Top 50 în acest an
Gabriela Ruse a subliniat că performanţele vin pentru jucătoarele de tenis din România mai târziu, având în vedere că la 20 de ani tenismenele noastre nu au aceleaşi informaţii ca jucătoarele din afară. Ruse a precizat că tenismenele noastre învaţă mult din greşelile pe care le fac. Accederea în turul 3 este cea mai bună performanţă din carieră la Australian Open pentru Gabriela Ruse.
“(n.r: Gabi, cea mai bună performanţă a ta la Australian Open. Eşti mulţumită?) Da, cu siguranţă sunt foarte mulţumită. Sigur că se putea mai mult, mereu îţi doreşti mai mult, dar mă bucur enorm pentru ce am realizat în Australia şi cred că ăsta e doar începutul.
Cred că startul acesta de an a fost cel mai bun din cariera mea. Am muncit foarte mult în ultimele 6 luni, am fost sănătoasă şi asta s-a văzut. Asta îmi doresc să fac şi de acum înainte, să muncesc din ce în ce mai mult şi sunt sigură că performanţele vor veni. Fără presiune, doar mă bucur de ce realizez în fiecare zi şi cam atât.
(n.r: Un salt până pe locul 71. Care va fi planul pentru anul ăsta? Dacă ai vreun plan în ceea ce priveşte clasamentul) Să mă antrenez din ce în ce mai bine. Deja antrenorul meu de pregătire fizică mă aşteaptă acasă ca pe pâinea caldă. Cred că din punctul de vedere al clasamentului îmi doresc să fiu până la sfârşitul anului în Top 50, cred că pot mai mult.
Ştiu sigur că voi juca la Cluj, sâmbătă voi pleca de acolo. Mai mult de atât nu ştiu să spun, pentru că am jucat foarte multe meciuri din luna noiembrie, vreau să văd cum e corpul meu, cum mă voi simţi. Clar voi juca în majoritatea turneelor mari.
“Îmi doresc foarte mult să joc pentru România. Aştept convocarea”
(n.r: Targetul a fost să fii pe tablou la Grand Slam-uri, nu?) Da, ăsta a fost planul. După multă muncă s-a şi împlinit.
(n.r: Sabalenka poate fi oprită anul ăsta, din ce ai văzut? Are finală cu Rybakina acum) Nu cred. Nici n-am urmărit, să văd cine a câştigat, pentru că am avut câteva zile libere, dar zilele astea m-am şi antrenat. Cred că Sabalenka e principala favorită.
Nu m-am premiat. M-am premiat cu maxim o cină. Am avut o jumătate de zi la plajă, dar a fost foarte frig. Mai mult de atât nu am avut parte.
E aproape imposibil să faci performanţă, când provii dintr-o ţară ca a noastră, la 20 de ani. Ai nevoie de foarte multe performanţe pe care noi nu le avem când suntem tinere. Noi performăm din ce în ce mai bine pentru că învăţăm din propriile greşeli.
(n.r: Rămâne echipa de Fed Cup un obiectiv pentru tine? Te vom mai vedea la FedCup?) Cu siguranţă. Nici nu se pune problema, îmi doresc foarte mult. Aştept convocarea şi aştept ca lucrurile să fie bine până în luna martie sau aprilie, nu ştiu exact când se ţine”, a declarat Gabriela Ruse, în exclusivitate pentru AntenaSport.
- Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala de la Australian Open 2026. Victorii clare în semifinale
- “Lipsă de respect” Novak Djokovic s-a enervat la conferinţa de presă!
- Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Australian Open. Duel “de foc” cu Novak Djokovic pentru finală
- Novak Djokovic, calificare cu noroc în semifinalele Australian Open. Lorenzo Musetti s-a retras la 2-0 la seturi
- Iga Swiatek, OUT de la Australian Open! Poloneza, “demolată” de Rybakina! Kazaha, duel cu Pegula în semifinale