"Aproape imposibil venind din România" Reacţia Gabrielei Ruse după un parcurs excelent la Australian Open! - Antena Sport

Gabriela Ruse (28 de ani) s-a întors în ţară după un parcurs excelent la Australian Open. Românca a ajuns până în turul 3 la primul Grand Slam al anului. Ruse le-a învins în două seturi pe Yastremska şi pe Ajla Tomljanovic în primele două tururi. În turul trei, românca a fost învinsă cu 6-3, 6-4 de locul 7 în lume, Mirra Andreeva (18 ani).

Pe aeroportul Otopeni, Gabriela Ruse a făcut un anunţ important, că îşi doreşte să joace pentru echipa de Fed Cup a României, aşteptând convocarea.

Gabriela Ruse ţinteşte un Top 50 în acest an

Gabriela Ruse a subliniat că performanţele vin pentru jucătoarele de tenis din România mai târziu, având în vedere că la 20 de ani tenismenele noastre nu au aceleaşi informaţii ca jucătoarele din afară. Ruse a precizat că tenismenele noastre învaţă mult din greşelile pe care le fac. Accederea în turul 3 este cea mai bună performanţă din carieră la Australian Open pentru Gabriela Ruse.

“(n.r: Gabi, cea mai bună performanţă a ta la Australian Open. Eşti mulţumită?) Da, cu siguranţă sunt foarte mulţumită. Sigur că se putea mai mult, mereu îţi doreşti mai mult, dar mă bucur enorm pentru ce am realizat în Australia şi cred că ăsta e doar începutul.

Cred că startul acesta de an a fost cel mai bun din cariera mea. Am muncit foarte mult în ultimele 6 luni, am fost sănătoasă şi asta s-a văzut. Asta îmi doresc să fac şi de acum înainte, să muncesc din ce în ce mai mult şi sunt sigură că performanţele vor veni. Fără presiune, doar mă bucur de ce realizez în fiecare zi şi cam atât.