Aryna Sabalenka, cu lacrimi în ochi după anunţul retragerii lui Rafael Nadal: "A fost inspiraţia mea" - Antena Sport

Aryna Sabalenka a recunoscut că a avut lacrimi în ochi după anunţul retragerii lui Rafael Nadal. Jucătoarea din Belarus se află la Wuhan, acolo unde s-a calificat deja în semifinalele turneului WTA 1000.

Întrebată despre Rafael Nadal, câştigătorul a 22 de titluri de Grand Slam care a anunţat joi că se retrage din tenis după finala Cupei Davis, Sabalenka a recunoscut că anunţul spaniolului a emoţionat-o.

Aryna Sabalenka, cu lacrimi în ochi după anunţul retragerii lui Rafael Nadal: „A fost inspiraţia mea”

Aryna Sabalenka a urmărit mesajul de peste patru minute al lui Nadal chiar înainte de a intra pe teren şi a recunoscut că a avut lacrimi în ochi în timp ce urmărea imaginile cu marele campion spaniol:

„Chiar am urmărit videoclipul înaintea meciului meu. A fost un videoclip emoţionant. Nu am plâns, dar am avut lacrimi în ochi, Este incredibil ce a realizat în acest sport. Este o inspiraţie pentru noi totţi, pentru noua generaţie şi pentru jucătorii de azi. Este o legendă.

Cum a spus şi el, totul are un început şi un sfârşit. Toţi trecem prin asta. Sunt foarte fericită pentru el, pentru tot ce a realizat. Este un tip muncitor, care a iubit enorm acest sport. A fost foarte frumos să îl urmăresc. A fost inspiraţia mea. Îi doresc tot binele”, a declarat Aryna Sabalenka, citată de welovetennis.fr.