Simona Halep s-a antrenat cu Jannik Sinner. Mesajul superb postat de Darren Cahill - Antena Sport

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 17:10

Simona Halep s-a antrenat cu Jannik Sinner/ Instagram Darren Cahill

Simona Halep s-a antrenat alături de Jannik Sinner. Fostul lider WTA a fost prezentă la o ședință de pregătire a italianului și a avut un schimb de mingi cu acesta.  

Totul a fost filmat de Darren Cahill. Australianul, alături de care Simona Halep a avut rezultate uriașe, este în prezent antrenorul lui Jannik Sinner. 

Jannik Sinner a început deja pregătirile pentru sezonul viitor la Dubai, acolo unde se află și Simona Halep în această perioadă. Românca a avut un schimb mai lung de mingi cu italianul, ocupantul locului 2 ATP, iar Darren Cahill a surprins momentul. 

„Doi campioni”, a transmis Darren Cahill, la videoclipul postat de pe terenul de tenis cu Simona Halep și Jannik Sinner. „Simo” a repostat videoclipul cu un mesaj scurt pentru fostul ei tehnician: „Și cel mai bun antrenor”, a transmis românca. 

Darren Cahill a fost antrenorul Simonei Halep în două perioade: octombrie 2015 – octombrie 2018 și ianuarie 2020 – septembrie 2021. Alături de antrenorul australian, „Simo” a devenit lider mondial și a cucerit trofeul de la Roland Garros.  Românca s-a retras din tenis în februarie 2025, la un an după revenirea pe teren, ca urmare a scandalului uriaș de dopaj în care a fost implicată.

De cealaltă parte, Darren Cahill a început să-l antreneze pe Jannik Sinner în 2022, reușind să-l transforme pe italian într-un campion uriaș. Acesta a devenit lider mondial alături de antrenorul australian, cucerind patru titluri de Grand Slam: Australian Open (2024, 2025), Wimbledon (2025) și US Open (2024). 

