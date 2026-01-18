Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver! 35 de titluri de Grand Slam într-o singură poză - Antena Sport

Aryna Sabalenka a avut parte de o surpriză pe arena Rod Laver, unde a disputat primul ei meci de la această ediţie de Australian Open. Liderul mondial a avut doi fani de lux în duelul cu Sarah Rakotomanga Rajaonah, 6-4, 6-1.

La meci au asistat doi coloşi ai tenisului mondial, Rod Laver şi Roger Federer. La final, la interviul acordat pe teren, Sabalenka le-a cerut voie să facă un selfie.

Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver

“Pot să fac o poză cu voi?… Sunt o mare fană a voastră, băieți. Am vrut să arăt un tenis grozav… Așa că sper să vă placă să mă urmăriți jucând… Dar, Doamne, ce privilegiu… Chiar sper că v-ați bucurat puțin. Mulțumesc foarte mult”, a spus Aryna, înainte să facă selfie cu cei doi uriaşi din tenis.

Şi aceasta s-a ţinut de promisiune. După interviu, s-a dus spre tribună şi a făcut selfie-ul promis, cei doi cooperând fără probleme. 35 de titluri de Grand Slam se regăsesc în poza făcută de Aryna, 20 pentru Roger, 11 pentru Rod şi 4 pentru sportiva din Belarus.

