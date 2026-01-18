Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver! 35 de titluri de Grand Slam într-o singură poză - Antena Sport

Închide meniul
Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver! 35 de titluri de Grand Slam într-o singură poză

Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver! 35 de titluri de Grand Slam într-o singură poză
Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver! 35 de titluri de Grand Slam într-o singură poză

Dan Roșu Publicat: 18 ianuarie 2026, 14:04

Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver! 35 de titluri de Grand Slam într-o singură poză

Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver

Aryna Sabalenka a avut parte de o surpriză pe arena Rod Laver, unde a disputat primul ei meci de la această ediţie de Australian Open. Liderul mondial a avut doi fani de lux în duelul cu Sarah Rakotomanga Rajaonah, 6-4, 6-1.

La meci au asistat doi coloşi ai tenisului mondial, Rod Laver şi Roger Federer. La final, la interviul acordat pe teren, Sabalenka le-a cerut voie să facă un selfie.

Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver

“Pot să fac o poză cu voi?… Sunt o mare fană a voastră, băieți. Am vrut să arăt un tenis grozav… Așa că sper să vă placă să mă urmăriți jucând… Dar, Doamne, ce privilegiu… Chiar sper că v-ați bucurat puțin. Mulțumesc foarte mult”, a spus Aryna, înainte să facă selfie cu cei doi uriaşi din tenis.

Şi aceasta s-a ţinut de promisiune. După interviu, s-a dus spre tribună şi a făcut selfie-ul promis, cei doi cooperând fără probleme. 35 de titluri de Grand Slam se regăsesc în poza făcută de Aryna, 20 pentru Roger, 11 pentru Rod şi 4 pentru sportiva din Belarus.

Aryna Sabalenka, în turul 2 de la Australian Open 2026

Aryna Sabalenka, lider WTA şi principala favorită, s-a calificat duminică în turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a trecut în prima rundă, în două seturi, 6-4, 6-1, de franţuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118 WTA), beneficiara unui wild card.

Sabalenka s-a impus în mai puţin de o oră şi 20 de minute, reuşind doi aşi şi făcând o singură dublă greşeală, în faţa adversarei sale care în septembrie anul trecut a câştigat primul trofeu în circuitul WTA, la Sao Paolo. Franţuzoaica nu a avut niciun as şi a comis trei duble greşeli.

Belarusa o va înfrunta în turul următor pe Zhuoxuan Bai (697 WTA), jucătoarea venită din calificări care a învins-o pe rusoaica Anstasia Pavlyuchenkova (44 WTA), cu 6-4, 2-6, 7-6.

Prima "victimă" a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: "Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva"
Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026
Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: "Suntem pe o traiectorie bună"
Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026
Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări
Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: "Vreau să-i văd"
