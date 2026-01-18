Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver! 35 de titluri de Grand Slam într-o singură poză - Antena Sport

Aryna Sabalenka a avut parte de o surpriză pe arena Rod Laver, unde a disputat primul ei meci de la această ediţie de Australian Open. Liderul mondial a avut doi fani de lux în duelul cu Sarah Rakotomanga Rajaonah, 6-4, 6-1.
La meci au asistat doi coloşi ai tenisului mondial, Rod Laver şi Roger Federer. La final, la interviul acordat pe teren, Sabalenka le-a cerut voie să facă un selfie.
Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver
“Pot să fac o poză cu voi?… Sunt o mare fană a voastră, băieți. Am vrut să arăt un tenis grozav… Așa că sper să vă placă să mă urmăriți jucând… Dar, Doamne, ce privilegiu… Chiar sper că v-ați bucurat puțin. Mulțumesc foarte mult”, a spus Aryna, înainte să facă selfie cu cei doi uriaşi din tenis.
Şi aceasta s-a ţinut de promisiune. După interviu, s-a dus spre tribună şi a făcut selfie-ul promis, cei doi cooperând fără probleme. 35 de titluri de Grand Slam se regăsesc în poza făcută de Aryna, 20 pentru Roger, 11 pentru Rod şi 4 pentru sportiva din Belarus.
OMG 😂🤯 like, Aryna Sabalenka 💥👑 totally SNAPPIN’ 🔥📸 a selfie 🤳✨ with Roger Federer 🎾😍 and Rod Laver 🐐🏆 OMG!!! 🫶💖💯 #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/1qFaoLqGkK
— Girish Menon (@wildlifegiri) January 18, 2026
Aryna Sabalenka, în turul 2 de la Australian Open 2026
Aryna Sabalenka, lider WTA şi principala favorită, s-a calificat duminică în turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a trecut în prima rundă, în două seturi, 6-4, 6-1, de franţuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118 WTA), beneficiara unui wild card.
Sabalenka s-a impus în mai puţin de o oră şi 20 de minute, reuşind doi aşi şi făcând o singură dublă greşeală, în faţa adversarei sale care în septembrie anul trecut a câştigat primul trofeu în circuitul WTA, la Sao Paolo. Franţuzoaica nu a avut niciun as şi a comis trei duble greşeli.
Belarusa o va înfrunta în turul următor pe Zhuoxuan Bai (697 WTA), jucătoarea venită din calificări care a învins-o pe rusoaica Anstasia Pavlyuchenkova (44 WTA), cu 6-4, 2-6, 7-6.
- Carlos Alcaraz, calificat în turul doi la Australian Open. Victorii şi pentru Alexander Zverev şi Emma Răducanu
- Venus Williams, aproape de o victorie miraculoasă la Australian Open, la 45 de ani! A condus cu 4-0 în decisiv
- Aryna Sabalenka s-a calificat în turul doi la Australian Open. Victorie clară pentru liderul WTA
- Imagini cumplite la Australian Open: un copil de mingi a leşinat în timpul unui meci. Jucătoarele au sărit să-l ajute
- Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026