Aryna Sabalenka s-a calificat în turul doi la Australian Open. Victorie clară pentru liderul WTA - Antena Sport

Aryna Sabalenka, lider WTA şi principala favorită, s-a calificat duminică în turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a trecut în prima rundă, în două seturi, 6-4, 6-1, de franţuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118 WTA), beneficiara unui wild card.

Sabalenka s-a impus în mai puţin de o oră şi 20 de minute, reuşind doi aşi şi făcând o singură dublă greşeală, în faţa adversarei sale care în septembrie anul trecut a câştigat primul trofeu în circuitul WTA, la Sao Paolo. Franţuzoaica nu a avut niciun as şi a comis trei duble greşeli.

Aryna Sabalenka s-a calificat în turul doi la Australian Open

Belarusa o va înfrunta în turul următor pe învingătoarea din partida care le opune pe rusoaica Anstasia Pavliucenkova (44 WTA) şi chinezoaica Zhuoxuan Bai (697 WTA) venită din calificări.

Şi italianca Jasmine Paolini (7 WTA, favorită nr. 7) a acces în runda a doua după ce a trecut în două seturi, 6-1, 6-2, de belarusa Aliaksandra Sasnovici (102 WTA), venită şi ea din calificări. Italianca o va avea ca adversară pe învingătoarea din partida care le opune pe slovena Veronika Erjavec (99 WTA) şi poloneza Magdalena Frech (57 WTA).

Aşa cum se ştie, jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a învins-o pe ucraineanca Daiana Iastremska în două seturi, cu 6-4, 7-5. În turul secund, Ruse o va înfrunta pe învingătoarea dintre ucraineanca Iulia Starodubţeva (venită din calificări) şi australianca Ajla Tomljanovic. Pe tabloul principal de simplu se mai află două românce, Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA) urmând să înfrunte în primul tur jucătoarea cehă Karolina Muchova (29 ani, 19 WTA), cap de serie numărul 19, iar Sorana Cîrstea (35 ani, 41 WTA) va va întâlni jucătoarea germană Eva Lys (24 ani, 39 WTA).