Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton - Antena Sport

Alexander Zverev, numărul trei mondial, l-a învins pe americanul Ben Shelton (6 ATP), cu 6-3, 7-6 (8/6), duminică, în primul meci din Grupa “Bjorn Borg” a Turneului Campionilor (ATP Finals), care are loc la Torino.
În primul set, cei doi jucători au mers cap la cap până la 3-3, după care germanul s-a desprins şi a câştigat trei ghemuri la rând, impunându-se cu 6-3.
Alexander Zverev a debutat cu dreptul la Turneul Campionilor
Setul secund a fost echilibrat până în tiebreak, unde Shelton s-a desprins la 4-0, dar Zverev a revenit şi a câştigat ultimele cinci puncte, de la 3-6 la 8-6, salvând trei mingi de set.
Zverev beats Ben Shelton 6-3 7-6 at the ATP Finals in Turin
Down 3-6 in the tiebreak.
Some pretty incredible tennis from the 2-time ATP Finals champ.
That was a serving clinic.
✅55th win of 2025
Looks like he saved some of his best tennis for the end of the season.
🇩🇪 pic.twitter.com/zqSWs82APJ
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 9, 2025
Din această grupă mai fac parte italianul Jannik Sinner, liderul mondial, şi canadianul Felix Auger-Aliassime (cap de serie numărul opt).
În celălalt meci de duminică, în Grupa ”Jimmy Connors”, spaniolul Carlos Alcaraz l-a învins pe australianul Alex de Minaur (N. 7) cu 7-6 (7/5), 6-2.
Ceilalţi componenţi ai grupei sunt americanul Taylor Fritz şi italianul Lorenzo Musetti, care l-a înlocuit pe sârbul Novak Djokovic (forfait).
