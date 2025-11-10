Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton

Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton

Publicat: 10 noiembrie 2025, 9:07

Comentarii
Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton

Alexander Zverev, în timpul unui meci / Profimedia

Alexander Zverev, numărul trei mondial, l-a învins pe americanul Ben Shelton (6 ATP), cu 6-3, 7-6 (8/6), duminică, în primul meci din Grupa “Bjorn Borg” a Turneului Campionilor (ATP Finals), care are loc la Torino.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În primul set, cei doi jucători au mers cap la cap până la 3-3, după care germanul s-a desprins şi a câştigat trei ghemuri la rând, impunându-se cu 6-3.

Alexander Zverev a debutat cu dreptul la Turneul Campionilor

Setul secund a fost echilibrat până în tiebreak, unde Shelton s-a desprins la 4-0, dar Zverev a revenit şi a câştigat ultimele cinci puncte, de la 3-6 la 8-6, salvând trei mingi de set.

Din această grupă mai fac parte italianul Jannik Sinner, liderul mondial, şi canadianul Felix Auger-Aliassime (cap de serie numărul opt).

Reclamă
Reclamă

În celălalt meci de duminică, în Grupa ”Jimmy Connors”, spaniolul Carlos Alcaraz l-a învins pe australianul Alex de Minaur (N. 7) cu 7-6 (7/5), 6-2.

Ceilalţi componenţi ai grupei sunt americanul Taylor Fritz şi italianul Lorenzo Musetti, care l-a înlocuit pe sârbul Novak Djokovic (forfait).

Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meciTânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
Fanatik.ro
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
8:59
“Săracul, nu mai putea să alerge”. Gigi Becali a făcut praf încă un titular de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt
8:58
Cristi Chivu a dezvăluit cum i-a cucerit pe jucătorii lui Inter: “Ei apreciază asta”
8:52
Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt: “Reacţia lui Tănase spune totul”
8:31
Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat pentru FCSB. Ce a spus când a fost întrebat despre Dinamo
8:28
Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
0:45
VideoJose Mourinho a mers “glonţ” la arbitri după Benfica – Casa Pia! “The Special One”, ţinut de staff
Vezi toate știrile
1 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 2 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 3 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura 4 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 5 Motivul incredibil pentru care Elena Rybakina a refuzat poza oficială după ce a câştigat Turneul Campioanelor 6 Inter – Lazio 2-0. Echipa lui Cristi Chivu a urcat pe primul loc în Serie A
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România