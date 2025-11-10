Alexander Zverev, victorie în primul meci la Turneul Campionilor! Revenire spectaculoasă în meciul cu Ben Shelton - Antena Sport

Alexander Zverev, numărul trei mondial, l-a învins pe americanul Ben Shelton (6 ATP), cu 6-3, 7-6 (8/6), duminică, în primul meci din Grupa “Bjorn Borg” a Turneului Campionilor (ATP Finals), care are loc la Torino.

În primul set, cei doi jucători au mers cap la cap până la 3-3, după care germanul s-a desprins şi a câştigat trei ghemuri la rând, impunându-se cu 6-3.

Alexander Zverev a debutat cu dreptul la Turneul Campionilor

Setul secund a fost echilibrat până în tiebreak, unde Shelton s-a desprins la 4-0, dar Zverev a revenit şi a câştigat ultimele cinci puncte, de la 3-6 la 8-6, salvând trei mingi de set.

Din această grupă mai fac parte italianul Jannik Sinner, liderul mondial, şi canadianul Felix Auger-Aliassime (cap de serie numărul opt).