Carlos Alcaraz, debut cu victorie la Turneul Campionilor! Ibericul s-a impus în două seturi - Antena Sport

Carlos Alcaraz, debut cu victorie la Turneul Campionilor! Ibericul s-a impus în două seturi

Daniel Işvanca Publicat: 9 noiembrie 2025, 17:25

Carlos Alcaraz, debut cu victorie la Turneul Campionilor! Ibericul s-a impus în două seturi

Carlos Alcaraz la Turneul Campionilor / Getty Images

Carlos Alcaraz a început ca din tun la Turneul Campionilor și s-a impus fără mari emoții în primul joc din faza grupelor, contra lui Alex De Minaur, ocupantul locului 7 mondial.

Ibericul îl va întâlni în cel de-al doilea meci pe americanul Taylor Fritz și va încerca să ajungă pentru prima oară în carieră în ultimul act al competiției.

Carlos Alcaraz, victorie la debut la Torino

Carlos Alcaraz este în formă maximă și a început cu o victorie Turneul Campionilor de la Torino. Clasat pe locul doi în ierarhia ATP, acesta a trecut fără mari emoții de Alex De Minaur.

Spaniolul s-a impus în două seturi, scor 7-6(5), 6-2, la capătul unui meci ce a durat o oră și 42 de minute. Pentru acesta va urma un duel tare cu Taylor Fritz, în etapa a doua a grupelor.

A fost al 68-lea succes al sezonului pentru Carlos Alcaraz și a 14-a victorie în fața unui jucător din Top 10 ATP în anul 2025. Este pentru a cincea oară la rând când Alex De Minaur este învins de iberic.

Clasament, grupa ”Jimmy Connors”

1. Carlos Alcaraz 1 punct

2. Taylor Fritz 0 puncte

3. Lorenzo Musetti 0 puncte

4. Alex De Minaur 0 puncte.

