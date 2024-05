Carlos Alcaraz a fost eliminat în sferturile de la Madrid! Seria incredibilă a spaniolului, încheiată de Andrey Rublev - Antena Sport

Campionul iberic a disputat cu această ocazie ultimul său meci la turneul din capitala Spaniei, la finalul căruia a fost ovaţionat de publicul prezent în tribune.

„A fost o seară emoţionantă. Am putut să-mi iau rămas bun aici, pe teren şi în plus cu un nivel de joc destul de decent. Este o amintire de neuitat, de neşters. Nu ştiu dacă a fost ultima oară când am jucat în Spania, e foarte probabil, nu mi-am pus întrebarea. Dar dacă a fost ultima oară când am jucat în ţara mea, este o amintire grozavă. S-a încheiat aici, la Madrid, dar drumul meu cu racheta în mână nu s-a terminat. Poate că acum nu este momentul să eliberez toate emoţiile pe care le ţin în interiorul meu. Nu vreau să renunţ încă la toată această adrenalină”, a declarat Nadal după meci, citat de agerpres.ro.