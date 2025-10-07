Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori - Antena Sport

Închide meniul
Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori

Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori

Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori

Andrei Nicolae Publicat: 7 octombrie 2025, 16:06

Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori

Carlos Alcaraz, în timpul unui turneu / Profimedia

Carlos Alcaraz, liderul ATP, va participa la un turneu demonstrativ la Melbourne, înainte de Australian Open 2026, primul turneu de Mare Şlem al anului, în care 22 de jucători profesionişti se vor confrunta cu zece amatori pentru un premiu final de 563.000 de euro, scrie EFE.

Acest eveniment, supranumit “Million Dollar One Point Slam”, se va juca într-un format de un punct pe meci. Jucătorii vor trage la sorţi pentru a decide cine serveşte sau returnează şi vor juca un singur punct care va determina cine avansează în runda următoare.

Formatul de la “Million Dollar One Point Slam”

În timp ce profesioniştii vor avea doar un serviciu, amatorii vor avea două. Premiul final pentru câştigător este de 563.000 de euro, ceea ce este mai puţin decât ceea ce câştigă semifinaliştii la simplu masculin (ATP) şi feminin (WTA).

Va fi a doua ediţie a acestui turneu demonstrativ, dar fondul de premiere de anul trecut a oferit doar 30.000 de euro şi nu a generat prea multa atenţie. Câştigătorul a fost localnicul Omar Jasika, în timp ce jucătorul cu cel mai înalt rang care a jucat în turneu a fost rusul Andrey Rublev, care a ajuns în sferturile de finală.

Aceste tipuri de evenimente au ca scop creşterea interesului pentru turneele de Mare Şlem încă din săptămâna dinaintea începerii acestora, aşa cum a fost anul acesta US Open cu inovatoarea probă de dublu mixt, care a inclus majoritatea jucătorilor de top din circuit, potrivit agerpres.ro.

