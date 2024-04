Carlos Alcaraz s-a retras de la Monte-Carlo: "Am muncit până în ultima clipă". Ce accidentare a suferit fostul număr 1 ATP - Antena Sport

Reclamă

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing… See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 9, 2024

Carlos Alcaraz ar fi trebuit să îşi facă debutul la Monte Carlo în cursul zilei de miercuri, atunci când l-ar fi întâlnit pe Felix Auger-Aliassime. Canadianul, care se află pe locul 35 ATP în acest moment, a trecut în primul tur de Luca Nardi, scor 6-2, 6-3.

Este pentru al doilea an la rând când Carlos Alcaraz nu evoluează la Monte-Carlo. Spaniolul rămâne fără victorie la turneul din Principat, el jucând doar în turul secund din 2022, atunci când a fost învins de Sebastian Korda.

Simona Halep a ajuns să fie testată anti-doping la 8 zile

Simona Halep a ajuns să fie testată anti-doping la 8 zile şi recunoaşte că s-a obişnuit să se trezească dimineaţa cu oamenii trimişi de Agenția Națională Anti-Doping.

„Da, chiar am întârziat un pic pentru că am avut antidoping de dimineață, o testare care deja pot să spun că e în viața mea. În ultima perioadă, mai ales în 2022, am fost testată la opt zile.

Sunt testată mai des, dar și în trecut eram foarte testată. Nu am nimic împotrivă, să vină de câte ori doresc. Nu e ușor să dai de fiecare dată sânge și urină, dar aceasta este procedura și n-am nimic împotrivă. Mă simt mai bine, de la zi la zi e mai bine și încerc să-mi regăsesc ritmul pe care îl aveam în trecut, dar e mai greu decât mă așteptam. N-am crezut niciodată că va fi ușor, dar un pic cam prea greu. Voi fi răbdătoare și o să încerc să am încredere mai multă de la zi la zi”, a spus Halep, citată de digisport.ro.

