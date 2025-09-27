Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi - Antena Sport

Carlos Alcaraz, liderul mondial şi principal favorit, s-a calificat sâmbătă în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 2.226.470 de dolari, după ce a trecut în optimi, în două seturi, 6-4, 6-3, de belgianul Zizou Bergs (45 ATP).

Şi Jannik Sinner (2 ATP), principal favorit, s-a calificat sâmbătă în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce a trecut în optimi, în trei seturi, de francezul Terence Atmane (68 ATP), 6-4, 5-7, 6-0.

Alcaraz s-a impus după o oră şi 20 de minute, el reuşind trei aşi şi făcând două duble greşeli, belgianul având cinci aşi şi comiţând trei duble greşeli.

În runda următoarea, Alcaraz îl va întâlni pe americanul Brandon Nakashima (33 ATP), fiind cea de-a doua confruntare între cei doi jucători.

Italianul s-a impus după două ore şi 22 de minute, reuşind trei aşi, fără a face vreo dublă greşeală, Atmane, venit din calificări, având 11 aşi şi făcând o singură dublă greşeală.