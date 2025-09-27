Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi

Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi

Publicat: 27 septembrie 2025, 13:58

Comentarii
Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz / Colaj Profimedia

Carlos Alcaraz, liderul mondial şi principal favorit, s-a calificat sâmbătă în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 2.226.470 de dolari, după ce a trecut în optimi, în două seturi, 6-4, 6-3, de belgianul Zizou Bergs (45 ATP).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi Jannik Sinner (2 ATP), principal favorit, s-a calificat sâmbătă în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce a trecut în optimi, în trei seturi, de francezul Terence Atmane (68 ATP), 6-4, 5-7, 6-0.

Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner, în sferturi la Tokyo şi Beijing

Alcaraz s-a impus după o oră şi 20 de minute, el reuşind trei aşi şi făcând două duble greşeli, belgianul având cinci aşi şi comiţând trei duble greşeli.

În runda următoarea, Alcaraz îl va întâlni pe americanul Brandon Nakashima (33 ATP), fiind cea de-a doua confruntare între cei doi jucători.

Italianul s-a impus după două ore şi 22 de minute, reuşind trei aşi, fără a face vreo dublă greşeală, Atmane, venit din calificări, având 11 aşi şi făcând o singură dublă greşeală.

Reclamă
Reclamă

Sinner va juca în runda următoare împotriva ungurului Fabian Marozsan (57 ATP).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Observator
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care obișnuia să meargă băut la antrenamente
Fanatik.ro
A fost la un pas de moarte, dar soția l-a salvat. Povestea celebrului fotbalist care obișnuia să meargă băut la antrenamente
15:52
“Sunt rari jucătorii ca el”. Oficialul din Liga 1 “se înclină” în fața unui fotbalist de la revelația sezonului
15:45
Cagliari – Inter LIVE SCORE (21:45). Echipa lui Cristi Chivu caută a treia victorie la rând
15:28
Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană
15:12
VIDEOCe au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray
15:07
Cristiano Ronaldo l-a lăsat “mască” pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: “E o plăcere”
14:35
Atletico Madrid – Real Madrid LIVE SCORE (17:15). Barcelona aşteaptă un pas greşit al echipei lui Xabi Alonso
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!