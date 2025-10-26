Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev - Antena Sport

Închide meniul
Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev

Home | Tenis | ATP | Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev

Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev

Publicat: 26 octombrie 2025, 18:14

Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev

Jannik Sinner, la finalul unui meci la Viena/ Profimedia

Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câştigat duminică turneul ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.736.875 de euro, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe germanul Alexander Zverev. 

Sinner (24 ani), principalul favorit al competiţiei din capitala austriacă, pe care a mai câştigat-o în 2023, s-a impus după două ore şi jumătate de joc în faţa lui Zverev, cap de serie numărul 2. 

Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena 

Italianul, care avut o prestaţie solidă pe parcursul acestei săptămâni, necedând niciun set până în finala de duminică, şi-a trecut în palmares al patrulea titlu din acest sezon şi al 22-lea din cariera sa. 

Jannik Sinner a devenit cu această ocazie primul jucător care a disputat opt finale consecutive în circuitul ATP, performanţă pe care a reuşit-o ultima oară sârbul Novak Djkovic, în urmă cu un deceniu. 

Dublu campion de Mare Şlem în 2025, la Australian Open şi Wimbledon, Sinner se pregăteşte acum să participe începând de luni turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, înainte de a încheia sezonul pe teren propriu, la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie). 

