Jannik Sinner, în finala de la Miami după victoria cu Alexander Zverev. Cu cine se va duela pentru trofeu

Italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial, şi-a asigurat locul în finala turneului Masters 1000 din Florida, după ce l-a învins pe germanul Alexander Zverev vineri seara în semifinale, scor 6-3, 7-6 [4].
După patru victorii în primele cinci confruntări dintre octombrie 2020 şi septembrie 2023, germanul nu mai găseşte nicio soluţie împotriva lui Sinner, înregistrând a şaptea înfrângere consecutivă în ultimul an şi jumătate, a doua în două săptămâni, după eşecul de la Indian Wells, suferit deja în semifinale (6-2, 6-4).
Jannik Sinner, în finala de la Miami
Jannik Sinner va juca în finaşă cu cehul Jiri Lehecka, cap de serie 21.
Italianul poate realiza « Sunshine Double », dacă va câştiga la Miami, după ce s-a impus în urmă cu două săptămâni şi la Indian Wells.
Jiri Lehecka s-a calificat în prima sa finală majoră, în circuitul ATP: „Mă simt excelent. Este ceva pentru care am muncit tot anul și în perioada de pregătire dinaintea sezonului. Am avut încredere în jocul meu și în munca depusă.
Nu conta când se va întâmpla, știam că va veni momentul, iar azi a fost un exemplu perfect al stilului în care vreau să joc. Am pus în practică totul foarte bine și sunt extrem de mulțumit de prestația de astăzi”, a spus Lehecka, după victoria cu Arthur Fils din semifinale.
