Jannik Sinner, în finala de la Miami după victoria cu Alexander Zverev. Cu cine se va duela pentru trofeu

Italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial, şi-a asigurat locul în finala turneului Masters 1000 din Florida, după ce l-a învins pe germanul Alexander Zverev vineri seara în semifinale, scor 6-3, 7-6 [4].

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După patru victorii în primele cinci confruntări dintre octombrie 2020 şi septembrie 2023, germanul nu mai găseşte nicio soluţie împotriva lui Sinner, înregistrând a şaptea înfrângere consecutivă în ultimul an şi jumătate, a doua în două săptămâni, după eşecul de la Indian Wells, suferit deja în semifinale (6-2, 6-4).

Jannik Sinner va juca în finaşă cu cehul Jiri Lehecka, cap de serie 21.

Italianul poate realiza « Sunshine Double », dacă va câştiga la Miami, după ce s-a impus în urmă cu două săptămâni şi la Indian Wells.

Jiri Lehecka s-a calificat în prima sa finală majoră, în circuitul ATP: „Mă simt excelent. Este ceva pentru care am muncit tot anul și în perioada de pregătire dinaintea sezonului. Am avut încredere în jocul meu și în munca depusă.