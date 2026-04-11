Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Monte Carlo! A defilat cu Zverev şi e la o victorie de revenirea pe locul 1 ATP

Alex Masgras Publicat: 11 aprilie 2026, 16:50

Jannik Sinner şi Alexander Zverev / Getty Images

Jannik Sinner s-a calificat fără prea multe emoţii în finala turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo. Italianul l-a învins fără drept de apel pe Alexander Zverev, pe care l-a învins cu 6-1, 6-4, după numai o oră şi 23 de minute de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceasta este a patra finală consecutivă a lui Jannik Sinner în turneele Masters, el venind la Monaco după prestaţii excelente pe hardul nord-american, acolo unde a realizat Sunshine Double, câştigând turneele de la Indian Wells şi Miami.

Jannik Sinner, în finala de la Monte Carlo. Cum poate deveni numărul 1 ATP

Pentru Jannik Sinner, aceasta este a noua victorie în faţa lui Alexander Zverev şi a opta la rând. Cei doi s-au întâlnit până acum de 13 ori. În acest moment, italianul pare de neoprit, fiind la al 16-lea succes consecutiv.

Jannik Sinner este la o singură victorie de revenirea pe locul 1 ATP. Italianul este avantajat în duelul cu Alcaraz de faptul că nu are puncte de apărat, în timp ce spaniolul este campionul en-titre de la Monte Carlo. Sinner nu are puncte de apărat deoarece a lipsit anul trecut de la Monte Carlo din cauza suspendării de trei luni pe care a primit-o în urma testului antidoping care a ieşit pozitiv.

Reclamă
Reclamă

Acum, Jannik Sinner îşi aşteaptă adversarul din finală. În a doua semifinală de la Monte Carlo se întâlnesc Carlos Alcaraz şi favoritul publicului, monegascul Valentin Vacherot.

Reclamă
Recomandări

Citește și:
Cât plătesc românii pentru dulciurile de Paște. Preţurile ajung şi la câteva sute de lei
Observator
Cât plătesc românii pentru dulciurile de Paște. Preţurile ajung şi la câteva sute de lei
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
Fanatik.ro
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
16:35

Arsenal, pas greșit în lupta pentru titlu. Echipa lui Arteta a pierdut cu Bournemouth
16:25

Cornel Dinu l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu: “Un măscărici”. Nici Generaţia de Aur nu a scăpat: “Asta e nenorocirea”
16:12

Cel mai nebun protest al suporterilor: fără bere și cârnați pe stadion. Motivul boicotului
15:43

Românul convocat de Luciano Spalletti în lotul lui Juventus pentru meciul cu Atalanta
15:18

Mihai Stoica pune presiune pe Mirel Rădoi. Ce pierderi finaciare poate avea FCSB dacă nu prinde Conference League
14:41

Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Alessandro Bastoni! Jucătorul a eliminat Italia din drumul spre World Cup 2026
1 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 2 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 3 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 4 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 5 FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu 6 Cum a fost Dinamo la un pas de o tragedie aviatică în Vinerea Marea. “Am trecut printr-o mare cumpănă”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii