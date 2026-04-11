Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Monte Carlo! A defilat cu Zverev şi e la o victorie de revenirea pe locul 1 ATP

Jannik Sinner s-a calificat fără prea multe emoţii în finala turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo. Italianul l-a învins fără drept de apel pe Alexander Zverev, pe care l-a învins cu 6-1, 6-4, după numai o oră şi 23 de minute de joc.

Aceasta este a patra finală consecutivă a lui Jannik Sinner în turneele Masters, el venind la Monaco după prestaţii excelente pe hardul nord-american, acolo unde a realizat Sunshine Double, câştigând turneele de la Indian Wells şi Miami.

Pentru Jannik Sinner, aceasta este a noua victorie în faţa lui Alexander Zverev şi a opta la rând. Cei doi s-au întâlnit până acum de 13 ori. În acest moment, italianul pare de neoprit, fiind la al 16-lea succes consecutiv.

Jannik Sinner defeats Alexander Zverev in a 4th consecutive Masters 1000 semifinal, this time 6-1, 6-4, to reach the Monte-Carlo final for the first time.

16 consecutive wins

21 consecutive M1000 wins

12th ATP M1000 final, 2nd on clay

1 win away from number #1

— José Morgado (@josemorgado) April 11, 2026

Jannik Sinner este la o singură victorie de revenirea pe locul 1 ATP. Italianul este avantajat în duelul cu Alcaraz de faptul că nu are puncte de apărat, în timp ce spaniolul este campionul en-titre de la Monte Carlo. Sinner nu are puncte de apărat deoarece a lipsit anul trecut de la Monte Carlo din cauza suspendării de trei luni pe care a primit-o în urma testului antidoping care a ieşit pozitiv.