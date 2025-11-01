Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi - Antena Sport

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev, numărul trei mondial şi deţinătorul titlului, şi italianul Jannik Sinner numărul doi mondial, s-au calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro, informează AFP.

Vineri, în sferturile de finală, Zverev a trecut în trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), de rusul Daniil Medvedev, fost lider mondial şi al 13-lea jucător al lumii, în timp ce Sinner s-a impus în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, în faţa americanului Ben Shelton (7 ATP).

Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi

În penultimul act al competiţiei, Zverev (28 ani) va da piept cu Sinner, în faţa căruia s-a înclinat duminica trecută în finala de la Viena (3-6, 6-3, 7-5) şi pe care nu l-a mai învins din 2023.

A win that means a lot for Sascha Zverev. pic.twitter.com/Gp58OpSROG

— José Morgado (@josemorgado) October 31, 2025

În cealaltă semifinală se vor întâlni canadianul Felix Auger-Aliassime (10 ATP) şi kazahul Aleksandr Bublik (16 ATP).