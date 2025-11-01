Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 1 noiembrie 2025, 9:53

Alexander Zverev / Profimedia

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev, numărul trei mondial şi deţinătorul titlului, şi italianul Jannik Sinner numărul doi mondial, s-au calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro, informează AFP.

Vineri, în sferturile de finală, Zverev a trecut în trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), de rusul Daniil Medvedev, fost lider mondial şi al 13-lea jucător al lumii, în timp ce Sinner s-a impus în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, în faţa americanului Ben Shelton (7 ATP).

În penultimul act al competiţiei, Zverev (28 ani) va da piept cu Sinner, în faţa căruia s-a înclinat duminica trecută în finala de la Viena (3-6, 6-3, 7-5) şi pe care nu l-a mai învins din 2023.

În cealaltă semifinală se vor întâlni canadianul Felix Auger-Aliassime (10 ATP) şi kazahul Aleksandr Bublik (16 ATP).

Rezultate înregistrate vineri în sferturile de finală

  • Felix Auger-Aliassime (Canada/N.9) – Valentin Vacherot (Monaco) 6-2, 6-2
  • Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.13) – Alex De Minaur (Australia/N.6) 6-7 (5/7), 6-4, 7-5
  • Alexander Zverev (Germania/N.3) – Daniil Medvedev (Rusia/N.11) 2-6, 6-3, 7-6 (7/5)
  • Jannik Sinner (Italia/N.2) – Ben Shelton (SUA/N.5) 6-3, 6-3.
