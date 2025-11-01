Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi - Antena Sport

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev, numărul trei mondial şi deţinătorul titlului, şi italianul Jannik Sinner numărul doi mondial, s-au calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro, informează AFP.
Vineri, în sferturile de finală, Zverev a trecut în trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), de rusul Daniil Medvedev, fost lider mondial şi al 13-lea jucător al lumii, în timp ce Sinner s-a impus în două seturi simetrice, 6-3, 6-3, în faţa americanului Ben Shelton (7 ATP).
Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi
În penultimul act al competiţiei, Zverev (28 ani) va da piept cu Sinner, în faţa căruia s-a înclinat duminica trecută în finala de la Viena (3-6, 6-3, 7-5) şi pe care nu l-a mai învins din 2023.
A win that means a lot for Sascha Zverev. pic.twitter.com/Gp58OpSROG
— José Morgado (@josemorgado) October 31, 2025
În cealaltă semifinală se vor întâlni canadianul Felix Auger-Aliassime (10 ATP) şi kazahul Aleksandr Bublik (16 ATP).
Rezultate înregistrate vineri în sferturile de finală
- Felix Auger-Aliassime (Canada/N.9) – Valentin Vacherot (Monaco) 6-2, 6-2
- Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.13) – Alex De Minaur (Australia/N.6) 6-7 (5/7), 6-4, 7-5
- Alexander Zverev (Germania/N.3) – Daniil Medvedev (Rusia/N.11) 2-6, 6-3, 7-6 (7/5)
- Jannik Sinner (Italia/N.2) – Ben Shelton (SUA/N.5) 6-3, 6-3.
- Carlos Alcaraz, OUT la debut la Masters-ul de la Paris. Din martie nu i s-a mai întâmplat așa ceva ibericului
- Jannik Sinner a câștigat turneul de la Viena. Succes în trei seturi în finala cu Alexander Zverev
- Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel
- Novak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris
- Coșmarul a devenit realitate pentru Holger Rune. Danezul, ruptură completă a tendonului lui Ahile