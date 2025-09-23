Novak Djokovic revine pe teren! Se întoarce la turneul unde este cvadruplu campion - Antena Sport

Fostul număr 1 mondial, Novak Djokovic, care nu a mai evoluat în vreo competiţie de la începutul lunii septembrie, va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, programat în perioada 1-12 octombrie, au anunţat marţi organizatorii, scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“S-a întors! Cvadruplul nostru campion se întoarce la Shanghai anul acesta“, au scris organizatorii pe reţeaua de socializare X, însoţind postarea lor cu un videoclip cu sârbul în vârstă de 39 de ani.

Nole se întoarce pe teren

Câştigător a 24 de titluri de Mare Şlem, Djokovic nu a mai jucat un meci oficial de la înfrângerea sa în semifinalele US Open de la începutul lunii septembrie, la New York.

După acel eşec împotriva numărului 1 mondial, Carlos Alcaraz (pe atunci clasat pe locul 2 în clasamentul ATP), actualul număr 4 mondial a rămas vag în privinţa programului său pentru sfârşitul sezonului, în ciuda faptului că a jucat mult mai puţine turnee în 2025 decât în anii precedenţi.