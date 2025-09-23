Novak Djokovic revine pe teren! Se întoarce la turneul unde este cvadruplu campion - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic revine pe teren! Se întoarce la turneul unde este cvadruplu campion

Tenis | ATP

Novak Djokovic revine pe teren! Se întoarce la turneul unde este cvadruplu campion

Andrei Nicolae Publicat: 23 septembrie 2025, 19:31

Novak Djokovic revine pe teren! Se întoarce la turneul unde este cvadruplu campion

Novak Djokovic, la US Open / Profimedia

Fostul număr 1 mondial, Novak Djokovic, care nu a mai evoluat în vreo competiţie de la începutul lunii septembrie, va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai, programat în perioada 1-12 octombrie, au anunţat marţi organizatorii, scrie AFP.

S-a întors! Cvadruplul nostru campion se întoarce la Shanghai anul acesta“, au scris organizatorii pe reţeaua de socializare X, însoţind postarea lor cu un videoclip cu sârbul în vârstă de 39 de ani.

Nole se întoarce pe teren

Câştigător a 24 de titluri de Mare Şlem, Djokovic nu a mai jucat un meci oficial de la înfrângerea sa în semifinalele US Open de la începutul lunii septembrie, la New York.

După acel eşec împotriva numărului 1 mondial, Carlos Alcaraz (pe atunci clasat pe locul 2 în clasamentul ATP), actualul număr 4 mondial a rămas vag în privinţa programului său pentru sfârşitul sezonului, în ciuda faptului că a jucat mult mai puţine turnee în 2025 decât în anii precedenţi.

El anunţase că va juca doar la turneul ATP 250 de la Atena (2-8 noiembrie), turneu care a înlocuit turneul de la Belgrad în calendarul acestui an. Participarea sa la Masters-ul de la Paris (27 octombrie – 2 noiembrie) sau la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie), cele mai importante două turnee programate după Shanghai, nu a fost confirmată până în acest moment.

Djokovic a câştigat turneul de la Shanghai în anii 2012, 2013, 2015 şi 2018 şi va avea șanse să îi înfrunte acum pe numărul 1 şi numărul 2 mondial, Carlos Alcaraz, respectiv Jannik Sinner, potrivit agerpres.ro.

