Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: "E incredibil" - Antena Sport

Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: "E incredibil"

Home | Tenis | Australian Open | Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: “E incredibil”

Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: “E incredibil”

Viviana Moraru Publicat: 21 ianuarie 2026, 14:08

Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: E incredibil

Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer/ Mundo Deportivo

Carlos Alcaraz, liderul la zi al clasamentului ATP, a descoperit că eleganţa lui Roger Federer se extinde mult dincolo de terenul de tenis, după ce a jucat o partidă de golf cu asul elveţian la Melbourne, în timpul turneului Australian Open.

Spaniolul nu a făcut un secret din propria pasiune pentru golf, găsindu-şi timp în programul său încărcat de Grand Slam pentru a se delecta cu acest hobby. În timpul parcursului său triumfal la US Open – anul trecut, a sărbătorit chiar şi victorii cheie imitând lovituri de golf.

Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne

După ce l-a învins pe germanul Yannick Hanfmann, cu 7-6 (7/4), 6-3, 6-2, calificându-se miercuri în runda a treia a turneului Australian Open, un interviu acordat pe teren a devenit rapid axat pe experienţa lui Alcaraz împotriva lui Federer pe terenul de golf.

”Este la fel de frumos ca tenisul său”, a spus Alcaraz despre talentul la golf al elegantului fost număr unu mondial. ”Nu sunt surprins. Este incredibil. Tot ce face, face cu stil, cu adevărat frumos. Pe terenul de golf, are un swing grozav. Joacă foarte bine”, a subliniat Alcaraz.

Deşi Alcaraz se pricepe bine la golf, Federer l-a învăţat ”surprinzător de repede” după ce campionul a 20 de Grand Slam-uri s-a retras din tenis în 2022.

”Cred că joacă de doi ani şi nivelul lui este foarte bun. Joc de cinci ori cu el şi deja mă bate. Mă doare, da”, a spus Alcaraz.

Alcaraz, care îl va înfrunta în turul al treilea pe francezul Corentin Moutet, cap de serie numărul 32, a spus că va avea întotdeauna timp pentru mai mult golf: ”Putem găsi întotdeauna timp… Încercăm să profităm la maximum de fiecare zi. Nu ştiu ce se întâmplă mâine, trebuie să vorbesc cu echipa mea. Probabil mă voi antrena puţin, deoarece vreau să fiu mai bun în runda următoare, dar terenurile de golf mă aşteaptă.”

