Carlos Alcaraz a spart gheaţa! Spaniolul s-a calificat pentru prima oară în semifinalele Australian Open - Antena Sport

Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinalele Australian Open 2026. Campion la celelalte turnee de Grand Slam de câte două ori, spaniolul a ajuns în premieră în careul de aşi de la Melbourne, după ce l-a învins pe favoritul publicului, Alex De Minaur, 7-5, 6-2, 6-1, după 2 ore şi 25 de minute de joc.

Aceasta a fost a şasea victorie la rând a lui Alcaraz în faţa australianului în tot atâtea meciuri, pierzând doar două seturi în tot acest interval.

Carlos Alcaraz – Alexander Zverev, prima semifinală de la Australian Open 2026

Aflat pentru a şasea oară la Australian Open, Alcaraz nu a avut rezultate extraordinare la Melbourne. În primii doi ani, el nu a trecut de turul 3, iar după absenţa din 2023, a bifat două sferturi de finală.

Pentru un loc în marea finală de duminică, Carlos Alcaraz îl va întâlni pe Alexander Zverev, finalistul de anul trecut de la Melbourne. El a trecut în sferturile de finală de Learner Tien, scor 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).

În cazul în care Alcaraz va câştiga turneul de la Melbourne, el va deveni cel mai tânăr jucător care realizează Career Grand Slam.