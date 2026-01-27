Carlos Alcaraz a spart gheaţa! Spaniolul s-a calificat pentru prima oară în semifinalele Australian Open - Antena Sport

Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinalele Australian Open 2026. Campion la celelalte turnee de Grand Slam de câte două ori, spaniolul a ajuns în premieră în careul de aşi de la Melbourne, după ce l-a învins pe favoritul publicului, Alex De Minaur, 7-5, 6-2, 6-1, după 2 ore şi 25 de minute de joc.
Aceasta a fost a şasea victorie la rând a lui Alcaraz în faţa australianului în tot atâtea meciuri, pierzând doar două seturi în tot acest interval.
Carlos Alcaraz – Alexander Zverev, prima semifinală de la Australian Open 2026
Aflat pentru a şasea oară la Australian Open, Alcaraz nu a avut rezultate extraordinare la Melbourne. În primii doi ani, el nu a trecut de turul 3, iar după absenţa din 2023, a bifat două sferturi de finală.
Pentru un loc în marea finală de duminică, Carlos Alcaraz îl va întâlni pe Alexander Zverev, finalistul de anul trecut de la Melbourne. El a trecut în sferturile de finală de Learner Tien, scor 6-3, 6-7(5), 6-1, 7-6(3).
În cazul în care Alcaraz va câştiga turneul de la Melbourne, el va deveni cel mai tânăr jucător care realizează Career Grand Slam.
Carlos Alcaraz is now two wins away from becoming the the youngest player to ever complete the Career Grand Slam in men’s singles.
He will face world #3 Alexander Zverev on Friday.
h2h is 6-6, but Carlitos won 3 of the last 4. pic.twitter.com/nqkaZL6ZjC
— José Morgado (@josemorgado) January 27, 2026
Meciul din semifinalele de la Australian Open va reprezenta al 13-lea duel direct dintre cei doi. În acest moment, ei şi-au împrăţit victoriile, ambii având câte şase. Ultimul meci a fost câştigat de Alcaraz, cu 6-4, 6-3, în semifinalele de la Cincinnati.
