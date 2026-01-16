Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: "Am foame de trofee" - Antena Sport

Carlos Alcaraz este pregătit pentru un nou sezon şi a anunţat obiectivul său la început de 2026. Spaniolul de pe locul 1 ATP vrea să se impună în premieră la Australian Open. Cu şase titluri de Grand Slam în palmares, Alcaraz s-a impus la celelalte trei turnee majore de câte două ori.

Turneul de la Melbourne reprezintă însă o mare provocare pentru el. În precedentele patru participări de la Antipozi, Alcaraz a bifat doar două sferturi de finală, în precedentele două sezoane. În 2023 nu a participat din cauza unei accidentări, în timp ce în 2021 şi 2022 a ieşit din turneu în turul 2, respectiv turul 3.

Carlos Alcaraz îşi va face un nou tatuaj, dacă va câştiga Australian Open 2026

La ediţia din acest an de la Australian Open, Alcaraz vrea să scrie o nouă pagină de istorie. În 2024, el a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care s-a impus în turneele majore pe toate cele trei suprafeţe, în timp ce succesul din 2025 de la US Open l-a făcut jucătorul cel mai tânăr care câştigă multiple turnee de Grand Slam pe toate cele trei suprafeţe.

Din tot acest puzzle lipseşte însă Australian Open. Alcaraz speră să spargă gheaţa anul acesta, iar un succes la Melbourne l-ar face cel mai tânăr jucător din istorie care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open.

‘Tattoo or I didn’t win that Slam’

– Carlos Alcaraz pic.twitter.com/untArCMLdH

— Bastien Fachan (@BastienFachan) July 19, 2024