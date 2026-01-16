Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: "Am foame de trofee" - Antena Sport

Închide meniul
Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: "Am foame de trofee"

Home | Tenis | Australian Open

Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: “Am foame de trofee”

Alex Masgras Publicat: 16 ianuarie 2026, 11:20

Comentarii
Carlos Alcaraz e hotărât! Ce va face dacă se va impune la Australian Open 2026: Am foame de trofee

Carlos Alcaraz, în timpul unui antrenament / Profimedia

Carlos Alcaraz este pregătit pentru un nou sezon şi a anunţat obiectivul său la început de 2026. Spaniolul de pe locul 1 ATP vrea să se impună în premieră la Australian Open. Cu şase titluri de Grand Slam în palmares, Alcaraz s-a impus la celelalte trei turnee majore de câte două ori.

Turneul de la Melbourne reprezintă însă o mare provocare pentru el. În precedentele patru participări de la Antipozi, Alcaraz a bifat doar două sferturi de finală, în precedentele două sezoane. În 2023 nu a participat din cauza unei accidentări, în timp ce în 2021 şi 2022 a ieşit din turneu în turul 2, respectiv turul 3.

Carlos Alcaraz îşi va face un nou tatuaj, dacă va câştiga Australian Open 2026

La ediţia din acest an de la Australian Open, Alcaraz vrea să scrie o nouă pagină de istorie. În 2024, el a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care s-a impus în turneele majore pe toate cele trei suprafeţe, în timp ce succesul din 2025 de la US Open l-a făcut jucătorul cel mai tânăr care câştigă multiple turnee de Grand Slam pe toate cele trei suprafeţe.

Din tot acest puzzle lipseşte însă Australian Open. Alcaraz speră să spargă gheaţa anul acesta, iar un succes la Melbourne l-ar face cel mai tânăr jucător din istorie care câştigă toate cele patru turnee de Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open.

Înainte de startul turneului de la Melbourne, Alcaraz a dezvăluit că îşi va tatua un cangur, dacă se va impune la Australian Open. Spaniolul şi-a făcut câte un tatuaj după primele turnee de Grand Slam cucerite la celelalte turnee majore:

“Îmi voi tatua un cangur, cu siguranţă. Singurul lucru rămas e să ridic trofeul şi aici. Da, acesta este planul, dacă se va întâmpla.

Sunt fericit să joc aici din nou. Am încercat să joc cel mai bun tenis al meu pe acest teren minunat, dar am pierdut. Acum vreau să joc iar aici şi să câştig”, a declarat Carlos Alcaraz, citat de BBC.

Don Budge este cel mai tânăr jucător din istorie care a reuşit să câştige toate cele trei patru turnee de Grand Slam, la vârsta de 22 de ani şi 11 luni, în 1938. În cazul în care Alcaraz se va impune la Melbourne, el va doborî acest record vechi de 88 de ani, la 22 de ani şi 8 luni.

UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi
