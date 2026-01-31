Suma uriaşă încasată de Elena Rybakina, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat Australian Open - Antena Sport

Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat pentru prima dată în carieră Australian Open. Kazaha s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4.
Elena Rybakina şi-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam, după cel cucerit la Wimbledon, în 2022. Ocupanta locului 5 WTA şi-a luat revanşa în faţa Arynei Sabalenka, după finala pierdută la Australian Open în 2023.
Suma uriaşă încasată de Elena Rybakina, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat Australian Open
Pentru succesul de la Australian Open, Elena Rybakina va fi recompensată cu o sumă fabuloasă, de 3,5 milioane de euro. Premiile din acest an de la Australian Open au crescut considerabil, câştigătoarea încasând cu 19% mai mult faţă de ediţia precedentă.
Pentru finala disputată, Aryna Sabalenka s-a ales şi ea cu un premiu uriaş, în valoare de 1,8 milioane de euro, crescut cu 13% faţă de anul trecut. Bielorusa a pierdut a doua finală consecutivă la Melbourne, după ce anul trecut a fost învinsă în ultimul act de Maddison Keys.
În total, Aryna Sabalenka a pierdut patru finale de Grand Slam: două la Australian Open (2025, 2026), Roland Garros (2024) şi US Open (2023).
Meciul dintre Aryna Sabalenka şi Elena Rybakina a durat două ore şi 18 minute. În finala masculină de la Australian Open se vor duela Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic.
