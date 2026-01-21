Gabriela Ruse şi-a aflat adversara din turul 3 de la Australian Open 2026! Meci de foc împotriva numărului 7 WTA - Antena Sport

Gabriela Ruse va juca împotriva rusoaicei Mirra Andreeva, locul 7 WTA, în turul 3 de la Australian Open 2026. Jucătoarea de 18 ani a defilat în turul secund împotriva grecoaicei Maria Sakkari, pe care a învins-o cu 6-0, 6-4, după 68 de minute de joc.
Cu câteva ore mai devreme, Gabriela Ruse (79 WTA) s-a calificat în premieră în turul 2 de la Melbourne, după ce a învins-o pe favorita publicului, Ajla Tomljanovic (78 WTA), scor 6-4, 6-4, după o oră şi 30 de minute de joc.
Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 de la Australian Open 2026
Aceasta va fi prima întâlnire directă între Mirra Andreeva şi Gabriela Ruse. În ceea ce o priveşte pe jucătoarea de 28 de ani din România, ea s-a calificat în premieră în turul 3 de la Melbourne. De altfel, ea a mai ajuns în această fază a competiţiei pe tabloul de simplu al unui Grand Slam doar în 2024, la US Open.
Andreeva d. Sakkari 6-0 6-4
Spectacular from Mirra
The way she blends defense & attacking tennis is unreal to watch
The intelligence & power she plays with at 18 is truly something special
✅8-1 in 2026
✅3rd straight Australian Open R3
Big title contender energy 💙 pic.twitter.com/NjOvC1i8OD
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2026
În ceea ce o priveşte pe Mirra Andreeva, rusoaica de 18 ani are două calificări în optimile de finală în precedentele două participări la Melbourne. Cea mai bună prestaţie a ei la un turneu de Grand Slam este în 2024, la Roland Garros, când a ajuns în semifinale. În 2025, ea a înregistrat două sferturi de finală, la Roland Garros şi Wimbledon.
Chiar dacă pe tabloul de simplu a ajuns abia anul acesta în turul 3, Australian Open reprezintă un loc extrem de important pentru Gabriela Ruse. Pe tabloul de dublu, ea a jucat semifinale în 2023, alături de Marta Kostyuk, în timp ce anul trecut a ajuns până în sferturile de finală.
