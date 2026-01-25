Momente de panică la Australian Open. Meciul lui Carlos Alcaraz, întrerupt după ce unei femei i s-a făcut rău - Antena Sport

Carlos Alcaraz și Tommy Paul așteptând după ce meciul lor a fost întrerupt din cauza unei urgențe medicale / Getty Images

Meciul din optimile Australian Open dintre Carlos Alcaraz și Tommy Paul a fost marcat de un moment mai puțin plăcut în primul set, atunci când duelul a fost întrerupt preț de aproximativ 14 minute. O femeie aflată pe arena Rod Laver nu s-a simțit bine și a fost dusă afară din complex pentru a primi îngrijiri medicale.

Carlos Alcaraz s-a calificat duminică dimineața în sferturile de finală de la Australian Open, după ce l-a învins cu 3-0 pe Tommy Paul, locul 20 în ierarhia ATP. Deși liderul mondial nu a cedat în niciun act, partida a fost una extrem de echilibrată, primul set fiind decis în tie-break.

Duelul Alcaraz – Paul, întrerupt 14 minute

Deși în ultimul game al primei părți atenția ar fi trebuit să fie concentrată strict pe teren, din nefericire aceasta a fost mutată în tribune. La scorul de 3-3 în tie-break, duelul a fost întrerupt după ce unei femei i s-a făcut rău.

Potrivit marca.com, ea se afla în partea de sus a arenei Rod Laver, într-o zonă umbrită, temperatura de afară fiind de 25 de grade Celsius. După 14 minute în care partida a fost întreruptă, femeia a fost scoasă afară de pe stadion, cei doi jucători au avut ocazia să se încălzească două minute, după care Alcaraz s-a impus în tie-break.

În sferturile de finală de la antipozi, Alcaraz va da peste câștigătorul partidei dintre Alexander Bublik și Alex De Minaur.