"N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!". Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open - Antena Sport

Partida din turul doi de la Australian Open dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka s-a încheiat cu “scântei”, românca având ceva de împărțit cu dubla campioană de la Melbourne după ce a pierdut. Tenismena din Târgoviște a fost învinsă după aproape două ore de joc cu scorul de 3-6, 6-4, 2-6.
Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Australian Open în turul doi al competiției, după ce a pierdut în decisiv contra lui Naomi Osaka. Românca a făcut un meci bun, dar sportiva din Japonia a excelat la capitolul “lovituri câștigătoare”, unde a dominat-o pe sportiva noastră cu scorul de 38-10.
Conflict între Cîrstea și Osaka după finalul de meci
Încă din timpul meciului, Cîrstea a părut iritată, enervându-se prima dată din cauza mingilor puse la dispoziție de organizatorii turneului. Ulterior, Sorana a mai avut un moment în care i-a cerut socoteală arbitrului de scaun cu privire la ce făcea nipona, care vorbea între puncte.
Tensiunea s-a resimțit cel mai mult la final, după ce Osaka a câștigat. Cîrstea a tratat-o pe cvadrupla campioană de Grand Slam cu o strângere de mână “rece”, moment în care japoneza a întrebat-o: “Pentru ce a fost asta?“.
Replica Soranei nu a întârziat să apară, iar o parte din cuvintele pe care le-a spus lui Osaka au fost următoarele: “Joci de atât de mult timp în circuit și n-ai nicio idee ce e ăla fair-play!“.
