Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!". Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open

“N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open

Andrei Nicolae Publicat: 22 ianuarie 2026, 12:36

Comentarii
N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open

Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, după meciul jucat la Australian Open / Captură de ecran Eurosport

Partida din turul doi de la Australian Open dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka s-a încheiat cu “scântei”, românca având ceva de împărțit cu dubla campioană de la Melbourne după ce a pierdut. Tenismena din Târgoviște a fost învinsă după aproape două ore de joc cu scorul de 3-6, 6-4, 2-6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la Australian Open în turul doi al competiției, după ce a pierdut în decisiv contra lui Naomi Osaka. Românca a făcut un meci bun, dar sportiva din Japonia a excelat la capitolul “lovituri câștigătoare”, unde a dominat-o pe sportiva noastră cu scorul de 38-10.

Conflict între Cîrstea și Osaka după finalul de meci

Încă din timpul meciului, Cîrstea a părut iritată, enervându-se prima dată din cauza mingilor puse la dispoziție de organizatorii turneului. Ulterior, Sorana a mai avut un moment în care i-a cerut socoteală arbitrului de scaun cu privire la ce făcea nipona, care vorbea între puncte.

Tensiunea s-a resimțit cel mai mult la final, după ce Osaka a câștigat. Cîrstea a tratat-o pe cvadrupla campioană de Grand Slam cu o strângere de mână “rece”, moment în care japoneza a întrebat-o: “Pentru ce a fost asta?“.

Replica Soranei nu a întârziat să apară, iar o parte din cuvintele pe care le-a spus lui Osaka au fost următoarele: “Joci de atât de mult timp în circuit și n-ai nicio idee ce e ăla fair-play!“.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Dani l-a omorât". Mario Alin Beride, ucis de colegi din invidie, pentru că avea telefon şi adidaşi scumpi
Observator
"Dani l-a omorât". Mario Alin Beride, ucis de colegi din invidie, pentru că avea telefon şi adidaşi scumpi
Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali înainte de Dinamo Zagreb – FCSB
Fanatik.ro
Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali înainte de Dinamo Zagreb – FCSB
12:16
Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
11:51
Moment uluitor în Champions League. Luciano Spalletti și-a pălmuit propriul jucător înainte să intre pe teren
11:33
Olimpiu Moruțan semnează astăzi cu Rapid! Așteptarea a luat sfârșit
11:29
Sorana Cîrstea s-a enervat în timpul meciului cu Naomi Osaka şi s-a dus direct la arbitru: “Puteţi să verificaţi?”
11:18
Cristi Chivu, întâlnire cu membrii conducerii lui Inter. Ce a discutat antrenorul cu șefii de pe Meazza
11:04
Real Madrid a stabilit un nou record! Veniturile uriaşe generate de formaţia de pe Bernabeu. Cum arată Top 5
Vezi toate știrile
1 Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali 2 Radu Drăguşin, la pachet cu un alt jucător. AS Roma a făcut oferta pentru Tottenham 3 Gabriela Ruse, victorie uriaşă şi cea mai mare performanţă a carierei la Australian Open 4 Românul, transfer important la Fenerbahce! Mutare de 6 milioane de euro 5 Lovitura dată de Oţelul, în lupta pentru play-off. Gălăţenii, acord cu jucătorul cu două titluri în Liga 1 6 Ce notă a luat Dennis Man la meciul Newcastle – PSV
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia