Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final - Antena Sport

3-6, 6-4, 0-2: Osaka a început foarte bine decisivul. Revenită pe teren după câteva minute bune, după ce a cerut o pauză de vestiar, japoneza şi-a consolidat break-ul făcut în primul game al setului.

3-6, 6-4: Set Sorana Cîrstea! Japoneza a cedat pe propriul serviciu, iar românca a trimis partida în decisiv.

3-6, 5-4: Sorana Cîrstea şi-a făcut serviciul şi Naomi Osaka va servi pentru a rămâne în setul secund.

3-6, 4-3: Sorana Cîrstea păstrează avantajul în setul secund.

3-6, 3-2: Sorana Cîrstea şi-a făcut serviciul, la capătul unui game în care s-a plâns de mingi.

3-6, 2-2: Se repetă scenariul. Osaka a restabilit egalitatea după un game solid pe propriul serviciu.

3-6, 2-1: La fel ca în primul set, Naomi Osaka răspunde şi recuperează break-ul. Japoneza va servi după pauză pentru a restabili egalitatea.

3-6, 2-0: Break Sorana Cîrstea! Românca începe setul secund cu un break, aşa cum s-a întâmplat în prima parte a meciului. Are şansa de a se distanţa la 3-0.

3-6, 1-0: Sorana Cîrstea a început foarte bine primul set. A câştigat primul game după un punct foarte bine construit.

3-6: Naomi Osaka a câştigat primul set al meciului cu Sorana Cîrstea. Românca a avut o nouă şansă de break în acest ultim game, dar nipona a reuşit să salveze.

3-5: Break Naomi Osaka, după un game foarte bun. Japoneza va servi pentru câştigarea primului set.

3-4: Naomi Osaka a salvat o minge de break şi a reuşit să revină în avantaj.

3-3: Sorana Cîrstea a trecut peste momentul dificil şi şi-a făcut serviciul fără prea multe emoţii.

2-3: Naomi Osaka a preluat conducerea pentru prima oară în partidă.

2-2: Naomi Osaka vine cu un răspuns pe măsură. Fosta campioană de la Melbourne a restabilit egalitatea.

2-0: Game bun şi pe propriul serviciu pentru Cîrstea. Românca şi-a confirmat break-ul din debutul partidei.

1-0: Sorana Cîrstea are un început perfect de meci. Românca a realizat primul break al partidei.

Update 10:14: A început meciul.

Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka s-au mai întâlnit o singură dată, în calificările de la Wimbledon, din 2015. Atunci, românca s-a impus cu 2-6, 6-1, 6-4, după o oră şi 46 de minute de joc.

Cele mai bune rezultate înregistrate de Sorana Cîrstea la Australian Open sunt două optimi de finală, în 2017 şi 2022. De partea cealaltă, Naomi Osaka a câştigat de două ori turneul de la Melbourne, în 2019 şi 2021.

După victoria din primul tur, înainte de a afla că o va întâlni pe Osaka în runda a doua, Cîrstea a recunoscut că a avut emoţii în debutul partidei cu Eva Lys, ţinând cont că este ultima sa participare la Antipozi:

“Din punctul de vedere al tenisului, n-a fost un meci extraordinar din partea mea. Am început destul de defensiv meciul, moale, au fost multe emoții… E ultima oară când voi juca la Australian Open, e normal să fiu puțin mai încordată, să am mai multe gânduri și cred că s-a văzut asta în primul set”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit eurosport.ro.

Pentru calificarea în turul doi de la Australian Open, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu în valoare de 130.00 de euro. Dacă va mai obţine o victorie pe tabloul principal de la Antipozi, românca va mai câştiga încă 188.000 de euro.