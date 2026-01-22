Naomi Osaka, uimită de reacţia Soranei Cîrstea! "E ultimul ei Australian Open, îmi pare rău" - Antena Sport

Naomi Osaka s-a calificat în turul 3 de la Australian Open, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2, după o oră şi 58 de minute de joc.

Finalul meciului de pe Margaret Court Arena, a doua arenă ca dimensiune a complexului de la Melbourne, a fost extrem de tensionat. Sorana Cîrstea s-a plâns de faptul că Naomi Osaka a vorbit între primul şi al doilea serviciu.

Naomi Osaka nu a înţeles de ce s-a enervat Sorana Cîrstea: “Ea este o jucătoare grozavă”

După meci, atunci când au ajuns la fileu, Sorana Cîrstea a întins mâna fără să se uite la adversara sa, moment în care japoneza a întrebat-o care este problema. A urmat apoi un moment în care românca i-a reproşat faptul că este lipsită de fair-play.

La interviul de după meci, pe teren, Naomi Osaka a fost întrebată despre acest moment tensionat. Japoneza a părut afectată de cele întâmplate şi nu a înţeles de ce Cîrstea a reacţionat aşa.

Osaka şi-a cerut scuze şi a avut un discurs frumos la adresa româncei, despre care a spus că este o jucătoare grozavă: