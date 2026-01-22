Naomi Osaka, uimită de reacţia Soranei Cîrstea! "E ultimul ei Australian Open, îmi pare rău" - Antena Sport

Naomi Osaka s-a calificat în turul 3 de la Australian Open, după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2, după o oră şi 58 de minute de joc.
Finalul meciului de pe Margaret Court Arena, a doua arenă ca dimensiune a complexului de la Melbourne, a fost extrem de tensionat. Sorana Cîrstea s-a plâns de faptul că Naomi Osaka a vorbit între primul şi al doilea serviciu.
Naomi Osaka nu a înţeles de ce s-a enervat Sorana Cîrstea: “Ea este o jucătoare grozavă”
După meci, atunci când au ajuns la fileu, Sorana Cîrstea a întins mâna fără să se uite la adversara sa, moment în care japoneza a întrebat-o care este problema. A urmat apoi un moment în care românca i-a reproşat faptul că este lipsită de fair-play.
La interviul de după meci, pe teren, Naomi Osaka a fost întrebată despre acest moment tensionat. Japoneza a părut afectată de cele întâmplate şi nu a înţeles de ce Cîrstea a reacţionat aşa.
Osaka şi-a cerut scuze şi a avut un discurs frumos la adresa româncei, despre care a spus că este o jucătoare grozavă:
“Aparent s-a enervat după ce am zis de mai multe ori haide. Eu am încercat să joc bine, am făcut tot posibilul. Ea este o jucătoare grozavă. Cred că acesta este ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a enervat”, a declarat Naomi Osaka, imediat după meciul cu Sorana Cîrstea.
Nu a fost singurul moment tensionat. Cîrstea s-a plâns în timpul meciului şi de mingi. Românca a mers direct la arbitrul de scaun pentru a atrage atenţia asupra acestui lucru şi a cerut verificarea mingilor la următoarea pauză:
“Avem mingi noi, mingi vechi. Avem mingi de toate felurile. Puteţi să le verificaţi la pauză, vă rog?”, a spus Sorana Cîrstea, vizibil deranjată, în timpul game-ului cinci al setului secund, dând de înţeles că au mai rămas în joc mingi din primul schimb.
- “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open
- Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
- Sorana Cîrstea s-a enervat în timpul meciului cu Naomi Osaka şi s-a dus direct la arbitru: “Puteţi să verificaţi?”
- Naomi Osaka loveşte din nou! Cum şi-a făcut apariţia la meciul cu Sorana Cîrstea de la Australian Open 2026
- Novak Djokovic, ca în vremurile bune! A defilat la Melbourne şi a obţinut victoria 101 la Australian Open