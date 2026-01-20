Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open: "E ultima oară când joc aici" - Antena Sport

Sorana Cîrstea (35 de ani) a oferit prima reacţie, după ce s-a calificat în turul doi la Australian Open 2026. Sportiva de pe locul 41 WTA a învins-o pe Eva Lys (39 WTA) în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3.

Sorana Cîrstea a dezvăluit că în primul set s-a gândit la faptul că aceasta va fi ultima ei participare la Australian Open 2026. Românca a anunţat că la finalul acestui an se va retrage din tenis.

Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open

De asemenea, “Sori” a recunoscut că în setul secund a reuşit să scape de emoţii şi să lupte pentru fiecare punct, pentru ca în cele din urmă să obţină victoria şi calificarea în turul secund, acolo unde s-ar putea duela cu Naomi Osaka.

“Din punctul de vedere al tenisului, n-a fost un meci extraordinar din partea mea. Am început destul de defensiv meciul, moale, au fost multe emoții… E ultima oară când voi juca la Australian Open, e normal să fiu puțin mai încordată, să am mai multe gânduri și cred că s-a văzut asta în primul set.

Apoi, am reușit cumva să respir, să așez jocul puțin și să intru în meci în setul 2 și mă bucură foarte mult victoria pentru că a fost un prim tur greu, cu o jucătoare dificilă, condiții grele și, din nou, fără să joc extraordinar, dar sunt foarte mândră de modul în care am luptat și de atitudinea pe care am avut-o.