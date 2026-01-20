Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open: "E ultima oară când joc aici" - Antena Sport

Sorana Cîrstea (35 de ani) a oferit prima reacţie, după ce s-a calificat în turul doi la Australian Open 2026. Sportiva de pe locul 41 WTA a învins-o pe Eva Lys (39 WTA) în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3.
Sorana Cîrstea a dezvăluit că în primul set s-a gândit la faptul că aceasta va fi ultima ei participare la Australian Open 2026. Românca a anunţat că la finalul acestui an se va retrage din tenis.
Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open
De asemenea, “Sori” a recunoscut că în setul secund a reuşit să scape de emoţii şi să lupte pentru fiecare punct, pentru ca în cele din urmă să obţină victoria şi calificarea în turul secund, acolo unde s-ar putea duela cu Naomi Osaka.
“Din punctul de vedere al tenisului, n-a fost un meci extraordinar din partea mea. Am început destul de defensiv meciul, moale, au fost multe emoții… E ultima oară când voi juca la Australian Open, e normal să fiu puțin mai încordată, să am mai multe gânduri și cred că s-a văzut asta în primul set.
Apoi, am reușit cumva să respir, să așez jocul puțin și să intru în meci în setul 2 și mă bucură foarte mult victoria pentru că a fost un prim tur greu, cu o jucătoare dificilă, condiții grele și, din nou, fără să joc extraordinar, dar sunt foarte mândră de modul în care am luptat și de atitudinea pe care am avut-o.
Am încercat să nu mă gândesc foarte mult la scor și pur și simplu să mă gândesc la fiecare punct. Îmi ziceam: ‘Hai, punctul ăsta, punctul ăsta, nu ne gândim mai departe’. Având în vedere că am avut mai multe emoții, am încercat să mă mișc pe picioare mai mult ca să pot scăpa de acel trac.
În plus, după cum se știe, la mine de obicei funcționează când sunt agresivă și astea au fost cele 3 lucruri cheie. La fel, am încercat să stau pozitivă indiferent de scor, jucam cu o jucătoare bună, într-un prim tur greu, dar sunt fericită de modul în care am terminat, de modul în care am luptat.
Serviciul m-a ajutat în momentele dificile și sunt bucuroasă pentru că acestea sunt momentele pentru care muncesc zi de zi, an de an, la antrenamente și mă bucur să încep acest turneu cu o victorie“, a declarat Sorana Cîrstea, conform eurosport.ro.
