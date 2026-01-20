Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open: "E ultima oară când joc aici" - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open: “E ultima oară când joc aici”

Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open: “E ultima oară când joc aici”

Viviana Moraru Publicat: 20 ianuarie 2026, 12:40

Comentarii
Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open: E ultima oară când joc aici

Sorana Cîrstea, la Australian Open 2026/ Profimedia

Sorana Cîrstea (35 de ani) a oferit prima reacţie, după ce s-a calificat în turul doi la Australian Open 2026. Sportiva de pe locul 41 WTA a învins-o pe Eva Lys (39 WTA) în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea a dezvăluit că în primul set s-a gândit la faptul că aceasta va fi ultima ei participare la Australian Open 2026. Românca a anunţat că la finalul acestui an se va retrage din tenis.

Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open

De asemenea, “Sori” a recunoscut că în setul secund a reuşit să scape de emoţii şi să lupte pentru fiecare punct, pentru ca în cele din urmă să obţină victoria şi calificarea în turul secund, acolo unde s-ar putea duela cu Naomi Osaka.

“Din punctul de vedere al tenisului, n-a fost un meci extraordinar din partea mea. Am început destul de defensiv meciul, moale, au fost multe emoții… E ultima oară când voi juca la Australian Open, e normal să fiu puțin mai încordată, să am mai multe gânduri și cred că s-a văzut asta în primul set.

Apoi, am reușit cumva să respir, să așez jocul puțin și să intru în meci în setul 2 și mă bucură foarte mult victoria pentru că a fost un prim tur greu, cu o jucătoare dificilă, condiții grele și, din nou, fără să joc extraordinar, dar sunt foarte mândră de modul în care am luptat și de atitudinea pe care am avut-o.

Reclamă
Reclamă

Am încercat să nu mă gândesc foarte mult la scor și pur și simplu să mă gândesc la fiecare punct. Îmi ziceam: ‘Hai, punctul ăsta, punctul ăsta, nu ne gândim mai departe’. Având în vedere că am avut mai multe emoții, am încercat să mă mișc pe picioare mai mult ca să pot scăpa de acel trac.

În plus, după cum se știe, la mine de obicei funcționează când sunt agresivă și astea au fost cele 3 lucruri cheie. La fel, am încercat să stau pozitivă indiferent de scor, jucam cu o jucătoare bună, într-un prim tur greu, dar sunt fericită de modul în care am terminat, de modul în care am luptat.

Serviciul m-a ajutat în momentele dificile și sunt bucuroasă pentru că acestea sunt momentele pentru care muncesc zi de zi, an de an, la antrenamente și mă bucur să încep acest turneu cu o victorie“, a declarat Sorana Cîrstea, conform eurosport.ro.

Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electriceTrucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine plătește și ce trebuie să faci ca să fii despăgubit dacă zăpada căzută de pe acoperiş ți-a avariat mașina
Observator
Cine plătește și ce trebuie să faci ca să fii despăgubit dacă zăpada căzută de pe acoperiş ți-a avariat mașina
Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum își protejează arădenii gazonul pentru meciul cu Rapid: 5.000 de euro zilnic! Meteorologii anunță zile cu ger năprasnic în vest. Exclusiv
14:39
Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open! Va juca împotriva unei duble câştigătoare la Melbourne
14:05
UEFA a anunţat arbitrul care va conduce meciul Dinamo Zagreb – FCSB! Brigadă olandeză la partida din Europa League
13:58
FotoZi istorică pentru Dinamo: a început demolarea vechiului stadion. Legendele clubului, prezente la marele eveniment
13:32
Naomi Osaka i-a lăsat mască pe toţi la Australian Open. Apariţie care s-a viralizat
13:30
UPDATERăsturnare de situaţie! Jucătorul dat la CFR Cluj a fost prezentat de rivala U Cluj
12:40
România a coborât în clasamentul FIFA! Locul ocupat înaintea semifinalei barajului cu Turcia
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 5 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace” 6 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham