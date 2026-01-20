Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Australian Open 2026! Revenire de senzaţie a româncei cu Eva Lys - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea de la Australian Open după ce a învins-o pe Eva Lys din Germania, scor 3-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc.

Aceasta a fost prima victorie pentru Sorana Cîrstea în faţa jucătoarei din Germania, după ce precedenta întâlnire, din 2023, de la Cluj, a fost câştigată de Lys, în două seturi. De data aceasta, Sorana Cîrstea a reuşit să întoarcă scorul, după ce Lys a avut break şi în setul secund.

Sorana Cîrstea nu a început deloc bine meciul de pe terenul cu numărul 13 de la Melbourne. Lys a făcut break-ul încă de pe primul game pe serviciul româncei şi a reuşit să reziste presiunii, salvând trei mingi de break în game-ul imediat următor.

Pe finalul primului set a venit şi replica Soranei Cîrstea, care şi-a recuperat break-ul, dar a cedat incredibil după acest moment. Lys a câştigat setul după ce a câştigat la zero ultimele două game-uri.

Lucrurile nu au arătat bine pentru Sorana Cîrstea nici în debutul setului secund, atunci când Eva Lys a reuşit să facă un nou break. Jucătoarea din Germania s-a distanţat la 3-1, dar românca a reuşit să revină în joc şi să câştige setul cu 6-4, trimiţând partida în decisiv.