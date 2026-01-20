Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Australian Open 2026! Revenire de senzaţie a româncei cu Eva Lys - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea de la Australian Open după ce a învins-o pe Eva Lys din Germania, scor 3-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc.
Aceasta a fost prima victorie pentru Sorana Cîrstea în faţa jucătoarei din Germania, după ce precedenta întâlnire, din 2023, de la Cluj, a fost câştigată de Lys, în două seturi. De data aceasta, Sorana Cîrstea a reuşit să întoarcă scorul, după ce Lys a avut break şi în setul secund.
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la Australian Open.
Sorana Cîrstea nu a început deloc bine meciul de pe terenul cu numărul 13 de la Melbourne. Lys a făcut break-ul încă de pe primul game pe serviciul româncei şi a reuşit să reziste presiunii, salvând trei mingi de break în game-ul imediat următor.
Pe finalul primului set a venit şi replica Soranei Cîrstea, care şi-a recuperat break-ul, dar a cedat incredibil după acest moment. Lys a câştigat setul după ce a câştigat la zero ultimele două game-uri.
Lucrurile nu au arătat bine pentru Sorana Cîrstea nici în debutul setului secund, atunci când Eva Lys a reuşit să facă un nou break. Jucătoarea din Germania s-a distanţat la 3-1, dar românca a reuşit să revină în joc şi să câştige setul cu 6-4, trimiţând partida în decisiv.
După un început echilibrat al decisivului, Sorana Cîrstea a făcut prima break-ul, dar Lys a reuşit să restabilească echilibrul la game-ul imediat următor. La 4-3 pentru Cîrstea, românca a reuşit să câştige pe serviciul adversarei, după care a făcut un game excelent atunci când a servit pentru meci şi a încheiat decisivul la 6-3, obţinând calificarea în turul secund de la Melborune.
Cirstea d. Eva Lys 3-6 6-4 6-3 at the Australian Open
Sorana fights back from a set & a break.
It may be her final season, but she’s going out swinging.
5 wins, 1 loss in 2026.
✅1st win at Australian Open since 2022
Huge.
🇷🇴💛 pic.twitter.com/BXxHCyrtxi
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026
Sorana Cîrstea are un început foarte bun de 2026, cu 5 victorii şi o singură înfrângere, în optimile de finală de la Brisbane, în faţa liderului mondial, Aryna Sabalenka.
În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea a jucat prima oară pe tabloul principal de la Australian Open în 2008. Cele mai bune rezultate ale sale de la Antipozi au fost înregistrate în 2017 şi 2022, atunci când a reuşit să ajungă până în sferturile de finală.
În turul secund, Sorana Cîrstea va juca împotriva câştigătoarei dintre Naomi Osaka şi Antonia Ruzic. Osaka este dublă câştigătoare la Melbourne, în 2019 şi 2021.
