Sorana Cîrstea, replică tăioasă după conflictul cu Naomi Osaka. Întrebarea care a deranjat-o: „Nu e dramă” - Antena Sport

Sorana Cîrstea a oferit declarații despre conflictul cu Naomi Osaka, de la Australian Open. După înfrângerea suferită în turul doi, în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 2-6, românca a avut o replică tăioasă pentru japoneză, chiar la fileu.
După o strângere rece de mâini, Cîrstea i-a reproșat adversarei sale faptul că a vorbit între puncte, la momentul respectiv ea apelând și la arbitrul de scaun, care însă nu a intervenit.
Sorana Cîrstea, replică tăioasă după conflictul cu Naomi Osaka de la Australian Open
După meci, Sorana Cîrstea a fost asaltată de jurnaliști la conferința de presă. Românca nu a vrut să ofere prea multe detalii despre cele întâmplate la fileu, cu Naomi Osaka.
„Nu, totul e în regulă. Am avut doar o discuție. Nimic important. Nu cred că acesta e lucrul principal după meciul din această seară. A fost un meci bun. Ea a fost mult mai bună decât mine pe final și a meritat victoria. Asta e tot ce voi spune.
(N.r. Dacă i-a reproșat lui Naomi Osaka faptul că a vorbit între puncte) Nu voi vorbi despre asta. Uite, acesta este ultimul meu Australian Open. Joc de 20 de ani. E mult mai mult decât o discuție de cinci secunde la final cu Naomi. Pentru mine, acest turneu înseamnă mai mult decât să vorbesc despre un schimb de replici de cinci secunde”, a declarat Sorana Cîrstea, la conferința de presă, conform eurosport.ro.
Totodată, Sorana Cîrstea a răbufnit, fiind deranjată în momentul în care un jurnalist a insistat și a întrebat-o dacă a mai discutat cu Naomi Osaka, după meci, fiindu-i sugerat și faptul că situația a părut a fi una „dramatică”: „Asta e lucrul mare care s-a întâmplat în seara asta? Nu, nu a fost nicio dramă. A fost doar un schimb de cinci secunde între două jucătoare care sunt de mult timp în circuit. Rămâne între noi. Pentru mine, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open și aș prefera să rămân cu asta”, a mai spus Sorana Cîrstea.
- Bornă impresionantă stabilită de Sorana Cîrstea în tenis! Ce s-a întâmplat după eliminarea de la Australian Open
- „Nu-mi place să jignesc. A fost lipsă de respect”. Naomi Osaka, reacție fermă după conflictul cu Australian Open
- Sorana Cîrstea, niciun cuvânt pentru Naomi Osaka, după scandalul de la Australian Open: “20 de ani cântăresc mai mult”
- Jannik Sinner s-a calificat în turul 3 de la Australian Open. Iga Swiatek s-a impus și ea la Antipozi
- Naomi Osaka, uimită de reacţia Soranei Cîrstea! “E ultimul ei Australian Open, îmi pare rău”