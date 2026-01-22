Sorana Cîrstea, replică tăioasă după conflictul cu Naomi Osaka. Întrebarea care a deranjat-o: „Nu e dramă” - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea, replică tăioasă după conflictul cu Naomi Osaka. Întrebarea care a deranjat-o: „Nu e dramă”

Viviana Moraru Publicat: 22 ianuarie 2026, 19:44

Comentarii
Sorana Cîrstea, la Australian Open/ Profimedia

Sorana Cîrstea a oferit declarații despre conflictul cu Naomi Osaka, de la Australian Open. După înfrângerea suferită în turul doi, în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 2-6, românca a avut o replică tăioasă pentru japoneză, chiar la fileu. 

După o strângere rece de mâini, Cîrstea i-a reproșat adversarei sale faptul că a vorbit între puncte, la momentul respectiv ea apelând și la arbitrul de scaun, care însă nu a intervenit. 

După meci, Sorana Cîrstea a fost asaltată de jurnaliști la conferința de presă. Românca nu a vrut să ofere prea multe detalii despre cele întâmplate la fileu, cu Naomi Osaka. 

„Nu, totul e în regulă. Am avut doar o discuție. Nimic important. Nu cred că acesta e lucrul principal după meciul din această seară. A fost un meci bun. Ea a fost mult mai bună decât mine pe final și a meritat victoria. Asta e tot ce voi spune. 

(N.r. Dacă i-a reproșat lui Naomi Osaka faptul că a vorbit între puncte) Nu voi vorbi despre asta. Uite, acesta este ultimul meu Australian Open. Joc de 20 de ani. E mult mai mult decât o discuție de cinci secunde la final cu Naomi. Pentru mine, acest turneu înseamnă mai mult decât să vorbesc despre un schimb de replici de cinci secunde”, a declarat Sorana Cîrstea, la conferința de presă, conform eurosport.ro. 

Totodată, Sorana Cîrstea a răbufnit, fiind deranjată în momentul în care un jurnalist a insistat și a întrebat-o dacă a mai discutat cu Naomi Osaka, după meci, fiindu-i sugerat și faptul că situația a părut a fi una „dramatică”: „Asta e lucrul mare care s-a întâmplat în seara asta? Nu, nu a fost nicio dramă. A fost doar un schimb de cinci secunde între două jucătoare care sunt de mult timp în circuit. Rămâne între noi. Pentru mine, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open și aș prefera să rămân cu asta”, a mai spus Sorana Cîrstea. 

