Sorana Cîrstea, replică tăioasă după conflictul cu Naomi Osaka. Întrebarea care a deranjat-o: „Nu e dramă” - Antena Sport

Sorana Cîrstea a oferit declarații despre conflictul cu Naomi Osaka, de la Australian Open. După înfrângerea suferită în turul doi, în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 2-6, românca a avut o replică tăioasă pentru japoneză, chiar la fileu.

După o strângere rece de mâini, Cîrstea i-a reproșat adversarei sale faptul că a vorbit între puncte, la momentul respectiv ea apelând și la arbitrul de scaun, care însă nu a intervenit.

Sorana Cîrstea, replică tăioasă după conflictul cu Naomi Osaka de la Australian Open

După meci, Sorana Cîrstea a fost asaltată de jurnaliști la conferința de presă. Românca nu a vrut să ofere prea multe detalii despre cele întâmplate la fileu, cu Naomi Osaka.

„Nu, totul e în regulă. Am avut doar o discuție. Nimic important. Nu cred că acesta e lucrul principal după meciul din această seară. A fost un meci bun. Ea a fost mult mai bună decât mine pe final și a meritat victoria. Asta e tot ce voi spune.

(N.r. Dacă i-a reproșat lui Naomi Osaka faptul că a vorbit între puncte) Nu voi vorbi despre asta. Uite, acesta este ultimul meu Australian Open. Joc de 20 de ani. E mult mai mult decât o discuție de cinci secunde la final cu Naomi. Pentru mine, acest turneu înseamnă mai mult decât să vorbesc despre un schimb de replici de cinci secunde”, a declarat Sorana Cîrstea, la conferința de presă, conform eurosport.ro.