Suma uriaşă câştigată de Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă în turul doi la Australian Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat spectaculoas în turul doi la Australian Open 2026. Românca de 35 de ani a învins-o pe Eva Lys, în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea a avut o revenire de vis, după ce a pierdut primul set. Românca de pe locul 41 WTA s-a impus la capătul unui meci care a durat două ore şi 11 minute.

Suma uriaşă câştigată de Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă în turul doi la Australian Open

Pentru calificarea în turul doi de la Australian Open, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu în valoare de 130.00 de euro. Dacă va mai obţine o victorie pe tabloul principal de la Antipozi, românca va mai câştiga încă 188.000 de euro.

În turul secund de la Australian Open, Sorana Cîrstea se va duela cu învingătoarea partidei Naomi Osaka – Antonia Ruzic. Românca ar putea avea astfel un duel “de foc” cu japoneza care a cucerit două titluri la Melbourne, în 2019 şi în 2021.

Pe de altă parte, jucătorii de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, vor concura în acest an pentru un premiu record, organizatorii anunţând o creştere cu 16% a fondului de premiere, ajungând la 111,5 milioane de dolari australieni (64 de milioane de euro). Câştigătorii probelor de simplu masculin şi feminin vor încasa fiecare câte 4,15 milioane de dolari australieni (2,38 milioane de euro), o creştere de 19% faţă de 3,5 milioane de anul trecut.