Carlos Alcaraz, calificare fulgerătoare în semifinalele ATP Monte Carlo. Ibericul, victorie în doar 63 de minute

Carlos Alcaraz pare într-o formă de excepție la Mastersul de la Monte Carlo, acolo unde a obținut calificarea în semifinalele competiției. Ibericul a avut nevoie de doar 63 de minute pentru a-și învinge adversarul.
Liderul mondial s-a distrat în fața favoritului numărului opt, pe care l-a învins în două seturi. Adversarul său din semifinale va fi câștigătorul duelului dintre Valentin Vacherot și Alex De Minaur.
Carlos Alcaraz, victorie contra lui Alexander Bublik
Carlos Alcaraz are un parcurs de excepție la Mastersul de la Monte Carlo, acolo unde a obținut calificarea în penultimul act al competiției, după o victorie clară în fața lui Alexander Bublik.
Liderul din ierarhia ATP s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-0, la capătul unui meci ce a durat doar 63 de minute. În faza semifinalelor, acesta va da piept cu câștigătorul duelului dintre Valentin Vacherot și Alex De Minaur.
