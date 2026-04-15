Andrei Nicolae Publicat: 15 aprilie 2026, 19:21

Comentarii
Carlos Alcaraz se retrage de la Barcelona: E ciudat și dificil. Locul 1 mondial rămâne la Jannik Sinner

Carlos Alcaraz, în timpul unui meci / Profimedia

Carlos Alcaraza anunţat miercuri că se retrage de la turneul ATP 500 de la Barcelona, dotat cu premii totale de 2.950.310 euro, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte, care a necesitat tratament în timpul meciului său de deschidere împotriva finlandezului Otto Virtanen, scrie EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este ciudat şi dificil să stau aici pentru a doua oară şi să anunţ că nu voi putea continua în turneu“, a declarat Alcaraz într-o scurtă declaraţie făcută în sala de presă.

Carlos Alcaraz ratează momentan șansa să revină pe locul 1 mondial

Alcaraz, finalist anul trecut, câştigător a şapte turnee de Grand Slam, a ridicat trofeul la Barcelona de două ori, în 2022 şi 2023.

Marţi, în prima rundă, el trecuse în două seturi, 6-4, 6-2, de Virtanen (130 ATP), venit din calificări. În runda următoare, spaniolul ar fi urmat să-l înfrunte pe cehul Tomas Machac (47 ATP), singurul jucător care i-a luat un set lui Jannik Sinner săptămâna trecută la turneul Masters 1.000 de la Monte Carlo, în optimi de finală.

Reclamă
Reclamă

Luni, înaintea debutului la Barcelona, Carlos Alcaraz afirma că duelul cu noul număr unu mondial, italianul Jannik Sinner, reprezintă o sursă suplimentară de motivaţie în acest turneu.

Învins duminică de marele său rival italian în finala turneului de la Monte Carlo, cu 7-6 (7/5), 6-3, Alcaraz a cedat poziţia de lider mondial, dar spaniolul spera să o recupereze în acest weekend în cazul unei victorii la Barcelona, unde Sinner nu concurează.

Cred că lupta pe care o ducem eu şi Jannik pentru primul loc (în clasament) este foarte frumoasă şi cred că este, probabil, o motivaţie suplimentară“, declara spaniolul în vârstă de 22 de ani.

Reclamă

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
