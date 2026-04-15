Carlos Alcaraz se retrage de la Barcelona: “E ciudat și dificil”. Locul 1 mondial rămâne la Jannik Sinner

Carlos Alcaraza anunţat miercuri că se retrage de la turneul ATP 500 de la Barcelona, dotat cu premii totale de 2.950.310 euro, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte, care a necesitat tratament în timpul meciului său de deschidere împotriva finlandezului Otto Virtanen, scrie EFE.

“Este ciudat şi dificil să stau aici pentru a doua oară şi să anunţ că nu voi putea continua în turneu“, a declarat Alcaraz într-o scurtă declaraţie făcută în sala de presă.

BREAKING:

Carlos Alcaraz withdraws from Barcelona due to wrist pain.

Hopefully he’s able to recover and be fully healthy for Madrid.

❤️‍🩹

(via @PuntoDBreak) pic.twitter.com/JNNDQbDYsJ

Carlos Alcaraz ratează momentan șansa să revină pe locul 1 mondial

Alcaraz, finalist anul trecut, câştigător a şapte turnee de Grand Slam, a ridicat trofeul la Barcelona de două ori, în 2022 şi 2023.

Marţi, în prima rundă, el trecuse în două seturi, 6-4, 6-2, de Virtanen (130 ATP), venit din calificări. În runda următoare, spaniolul ar fi urmat să-l înfrunte pe cehul Tomas Machac (47 ATP), singurul jucător care i-a luat un set lui Jannik Sinner săptămâna trecută la turneul Masters 1.000 de la Monte Carlo, în optimi de finală.