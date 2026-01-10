Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner au făcut spectacol în Coreea de Sud! Suma uriaşă încasată de cei doi pentru demonstrativ - Antena Sport

Închide meniul
Home | Tenis | Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner au făcut spectacol în Coreea de Sud! Suma uriaşă încasată de cei doi pentru demonstrativ
Alex Masgras Publicat: 10 ianuarie 2026, 15:24

Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, în Coreea de Sud / Getty Images

Spaniolul Carlos Alcaraz l-a învins în două seturi, 7-5, 7-6 (8/6), pe italianul Jannik Sinner, într-un meci demonstrativ pe care cei mai buni doi tenismeni ai plantei l-au disputat sâmbătă în Coreea de Sud, informează DPA.

Partida s-a disputat pe suprafaţă dură, la Inspire Arena din Incheon, oferindu-se celor 15.000 de spectatori ocazia să asiste la duel disputat şi pasionant între cei doi mari rivali.

Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner au făcut spectacol în Coreea de Sud

Alcaraz, liderul clasamentului ATP, şi-a păstrat calmul în momentele cheie pentru a-şi reconfirma supermaţia în duelurile cu Sinner, numărul doi mondial, pe care l-a învins de patru ori în şase confruntări, pe parcursul anului trecut.

Cei doi jucători, care domină în prezent tenisul profesionist masculin, au preferat să ia parte la acest meci demonstrativ în loc să participe la o competiţie oficială de pregătire înaintea Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, care va debuta pe 18 ianuarie.

Meciul de la Incheon a fost întrerupt în cel de-al cincilea game din setul al doilea, atunci când Alcaraz a intrat într-un schimb de mingi cu un tânăr fan, căruia italianul i-a împrumutat temporar racheta sa.

Sinner s-a aşezat în tribune pe locul tânărului fan şi l-a putut vedea pe înlocuitorul său reuşind o lovitură câştigătoare, care i-a permis să egaleze. Asta nu l-a împiedicat însă pe Alcaraz să-şi adjudece apoi game-ul şi să câştige meciul cu Sinner la tie-break.

Pentru acest meci demonstrativ, cei doi jucători au primit câte 2,3 milioane de euro. Asta înseamnă 19.000 de euro pe minut pentru partida disputată în Coreea de Sud. La conferinţa de presă dinaintea partidei, dar şi după meci, cei doi şi-au frecat degetele, lucru criticat de presa internaţională, care consideră că acest gen de meciuri nu reprezintă un exemplu bun, în condiţiile în care Alcaraz şi Sinner sunt exemple pentru tinerii din toată lumea.

Jannis Sinner este campionul en titre de la Australian Open şi Wimbledon, în timp ce Carlos Alcaraz deţine titlurile la Roland Garros şi US Open. Cei doi s-au înfruntat în trei din cele patru finale de Mare Şlem pe parcursul anului trecut.

