Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner au făcut spectacol în Coreea de Sud! Suma uriaşă încasată de cei doi pentru demonstrativ - Antena Sport

Spaniolul Carlos Alcaraz l-a învins în două seturi, 7-5, 7-6 (8/6), pe italianul Jannik Sinner, într-un meci demonstrativ pe care cei mai buni doi tenismeni ai plantei l-au disputat sâmbătă în Coreea de Sud, informează DPA.

Partida s-a disputat pe suprafaţă dură, la Inspire Arena din Incheon, oferindu-se celor 15.000 de spectatori ocazia să asiste la duel disputat şi pasionant între cei doi mari rivali.

Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner au făcut spectacol în Coreea de Sud

Alcaraz, liderul clasamentului ATP, şi-a păstrat calmul în momentele cheie pentru a-şi reconfirma supermaţia în duelurile cu Sinner, numărul doi mondial, pe care l-a învins de patru ori în şase confruntări, pe parcursul anului trecut.

Cei doi jucători, care domină în prezent tenisul profesionist masculin, au preferat să ia parte la acest meci demonstrativ în loc să participe la o competiţie oficială de pregătire înaintea Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, care va debuta pe 18 ianuarie.

Meciul de la Incheon a fost întrerupt în cel de-al cincilea game din setul al doilea, atunci când Alcaraz a intrat într-un schimb de mingi cu un tânăr fan, căruia italianul i-a împrumutat temporar racheta sa.