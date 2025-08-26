Caroline Garcia şi-a încheiat cariera după eşecul de la US Open 2025 - Antena Sport

La 31 de ani şi după cincisprezece sezoane în circuitul profesionist, Carolina Garcia şi-a încheiat cariera luni, după ce a fost eliminată în primul tur al US Open.
Franceza a fost învinsă de rusoaica Kamilla Rakhimova, în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-3.
Caroline Garcia şi-a încheiat cariera
Antrenată mult timp de tatăl său, Louis-Paul, ea se retrage cu un titlu Masters (2022), WTA 1000 de la Cincinnati (2022) şi turneele de la Wuhan şi Beijing, câştigate la o săptămână distanţă în 2017.
Ea s-a impus şi la Fed Cup (2019) şi are două titluri la dublu la Roland-Garros, obţinute alături de Kristina Mladenovic (2016 şi 2022).
