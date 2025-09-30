Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: "Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea" - Antena Sport

Închide meniul
Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: "Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea"

Home | Tenis | Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: “Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea”

Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: “Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea”

Dan Roșu Publicat: 30 septembrie 2025, 11:56

Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea

Iga Swiatek, în timpu. unui meci - Profimedia Images

Numărul doi mondial, poloneza Iga Swiatek, a declarat că sezonul de tenis este prea lung şi prea intens şi că opţiunea inteligentă pentru ea ar fi să-şi reducă programul pentru sănătatea sa, chiar dacă asta înseamnă să renunţe la turneele obligatorii, relatează Reuters.

Circuitele masculine şi feminine au fost criticate din cauza sezonului de 11 luni, iar ambele au fost supuse unei noi analize în timpul „turneului asiatic”, cinci meciuri de la China Open neputând fi finalizate luni din cauza accidentărilor.

Iga Swiatek, pregătită să renunţe la anumite turnee

Camila Osorio s-a retras după ce a pierdut primul set în faţa lui Swiatek, în timp ce Lois Boisson, Zheng Qinwen, Lorenzo Musetti şi Jakub Mensik nu au reuşit să-şi termine meciurile la Beijing.

„Cred că oamenii sunt mai obosiţi”, a declarat Swiatek, de şase ori campioană de Grand Slam.

„Din păcate, turneul asiatic este cea mai grea parte, pentru că simţi că sezonul se va termina în curând, dar tot trebuie să dai tot ce ai mai bun. Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea peste câţiva ani. Poate că va trebui să aleg unele turnee şi să nu le disput, chiar dacă sunt obligatorii. WTA, cu aceste reguli obligatorii, a făcut ca situaţia să fie destul de nebunească pentru noi”, a afirmat ea.

Jucătorii de top sunt obligaţi să participe la toate cele patru turnee de Grand Slam, la 10 turnee WTA 1000 şi la şase turnee WTA 500, conform regulilor WTA, iar sancţiunile pentru neparticipare variază de la penalizări la puncte în clasament până la amenzi.

„Nu cred că vreun jucător de top va reuşi să facă acest lucru… Este imposibil să încadrezi toate aceste turnee în program”, a declarat Swiatek, care s-a angajat să participe la toate evenimentele obligatorii din acest an.

„Trebuie să fim inteligenţi în această privinţă, să nu ne pese de reguli şi să ne gândim la ce este sănătos pentru noi. Este greu”, a spus ea.

Asociaţia Jucătorilor Profesionişti de Tenis a intentat un proces împotriva organismelor de conducere ale sportului în martie, grupul de advocacy descriind situaţia ca fiind „nesustenabilă”.

WTA a declarat că procesul, care acuza organizaţiile de conducere de practici anticoncurenţiale şi de neglijarea bunăstării jucătorilor, era „nefondat” şi şi-a apărat bilanţul în ceea ce priveşte dezvoltarea tenisului feminin.

15:56
Daniil Medvedev a răbufnit din nou: “Cine ești tu să decizi pentru mine?”. Rusul, în conflict cu arbitrul de scaun
15:35
VIDEOJucătorii lui Liverpool, treziţi la 3 dimineaţa din cauza focurilor de artificii ale ultraşilor lui Galatasaray
15:13
EXCLUSIVDenis Drăguș ratează meciurile cu Moldova și Austria. Lovitură pentru naționala României
14:50
Carlos Alcaraz a cucerit titlul cu numărul 8 din 2025. Ibericul, campion la Tokyo
14:26
Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi
14:24
Veste uriașă pentru FCSB. Un om de bază al lui Elias Charalambous revine după accidentare
