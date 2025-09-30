Decizia radicală pe care Iga Swiatek e pregătită să o ia: "Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea" - Antena Sport

Numărul doi mondial, poloneza Iga Swiatek, a declarat că sezonul de tenis este prea lung şi prea intens şi că opţiunea inteligentă pentru ea ar fi să-şi reducă programul pentru sănătatea sa, chiar dacă asta înseamnă să renunţe la turneele obligatorii, relatează Reuters.

Circuitele masculine şi feminine au fost criticate din cauza sezonului de 11 luni, iar ambele au fost supuse unei noi analize în timpul „turneului asiatic”, cinci meciuri de la China Open neputând fi finalizate luni din cauza accidentărilor.

Iga Swiatek, pregătită să renunţe la anumite turnee

Camila Osorio s-a retras după ce a pierdut primul set în faţa lui Swiatek, în timp ce Lois Boisson, Zheng Qinwen, Lorenzo Musetti şi Jakub Mensik nu au reuşit să-şi termine meciurile la Beijing.

„Cred că oamenii sunt mai obosiţi”, a declarat Swiatek, de şase ori campioană de Grand Slam.

„Din păcate, turneul asiatic este cea mai grea parte, pentru că simţi că sezonul se va termina în curând, dar tot trebuie să dai tot ce ai mai bun. Nu ştiu încă cum va arăta cariera mea peste câţiva ani. Poate că va trebui să aleg unele turnee şi să nu le disput, chiar dacă sunt obligatorii. WTA, cu aceste reguli obligatorii, a făcut ca situaţia să fie destul de nebunească pentru noi”, a afirmat ea.