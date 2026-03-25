Elena Rybakina a bătut-o din nou pe Jessica Pegula şi e în semifinale la Miami

Dan Roșu Publicat: 25 martie 2026, 23:05

Elena Rybakina şi Jessica Pegula, la Miami - Profimedia Images

Elena Rybakina, cap de serie numărul 3, şi-a consolidat seria de victorii recente împotriva Jessicăi Pegula, favorită 5, calificându-se pentru a treia oară în semifinalele Miami Open. Ea s-a impus în sferturi cu 2-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 15 minute.

Rybakina pierduse trei dintre primele patru întâlniri cu Pegula în 2022 şi 2023. Cele două nu s-au mai întâlnit timp de aproape doi ani, iar de atunci, jucătoarea din Kazahstan a întors categoric balanţa rivalităţii în favoarea sa, cu o serie de cinci victorii împotriva lui Pegula în ultimele şapte luni.

Rezultatul de miercuri vine după victoriile din Billie Jean King Cup, de la Turneul Campioanelor, din semifinalele Australian Open şi sferturile de finală de la Indian Wells. Ea conduce acum cu 6-3 în confruntările directe.

Numărul 2 mondial, Rybakina avansează în a doua sa semifinală din 2026, după ce a câştigat al doilea titlu de Grand Slam la Australian Open în ianuarie.

Ea o va înfrunta în continuare fie pe numărul 1 mondial Aryna Sabalenka într-o revanşă a finalelor de la Australian Open şi Indian Wells, fie pe americanca Hailey Baptiste, care nu este cap de serie.

