Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Shanghai! Sârbul a stabilit un nou record incredibil - Antena Sport

Novak Djokovic nu a avut o misiune uşoară la Rolex Shanghai Masters 2025, dar sârbul rămâne în cursa pentru al cincilea său titlu la competiţia ATP Masters 1000.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul lider ATP l-a învins joi pe Zizou Bergs, scor 6-3, 7-5, şi şi-a asigurat locul în semifinale. Cu această victorie, sârbul în vârstă de 38 de ani a devenit cel mai în vârstă semifinalist din istoria Masters 1000.

Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele de la ATP Masters 1000 de la Shanghai

Djokovic, care a suferit din cauza unei probleme la picior şi a epuizării provocate de căldura din Shanghai în timpul victoriei din turul patru împotriva lui Jaume Munar, a avut din nou probleme fizice în primul set împotriva lui Bergs.

Cu toate acestea, el a trecut peste ceea ce părea a fi o problemă la piciorul stâng şi a avansat în semifinalele unui turneu Masters 1000 pentru a 80-a oară, un record.

„Sincer să fiu, încercam doar să rămân în viaţă pe teren”, a reflectat Djokovic după prima sa confruntare cu Bergs, în vârstă de 26 de ani.