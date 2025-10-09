Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Shanghai! Sârbul a stabilit un nou record incredibil - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Shanghai! Sârbul a stabilit un nou record incredibil

Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Shanghai! Sârbul a stabilit un nou record incredibil

Publicat: 9 octombrie 2025, 17:59

Comentarii
Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Shanghai! Sârbul a stabilit un nou record incredibil

Novak Djokovic, în timpul unui meci / Profimedia

Novak Djokovic nu a avut o misiune uşoară la Rolex Shanghai Masters 2025, dar sârbul rămâne în cursa pentru al cincilea său titlu la competiţia ATP Masters 1000.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul lider ATP l-a învins joi pe Zizou Bergs, scor 6-3, 7-5, şi şi-a asigurat locul în semifinale. Cu această victorie, sârbul în vârstă de 38 de ani a devenit cel mai în vârstă semifinalist din istoria Masters 1000.

Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele de la ATP Masters 1000 de la Shanghai

Djokovic, care a suferit din cauza unei probleme la picior şi a epuizării provocate de căldura din Shanghai în timpul victoriei din turul patru împotriva lui Jaume Munar, a avut din nou probleme fizice în primul set împotriva lui Bergs.

Cu toate acestea, el a trecut peste ceea ce părea a fi o problemă la piciorul stâng şi a avansat în semifinalele unui turneu Masters 1000 pentru a 80-a oară, un record.

„Sincer să fiu, încercam doar să rămân în viaţă pe teren”, a reflectat Djokovic după prima sa confruntare cu Bergs, în vârstă de 26 de ani.

Reclamă
Reclamă

„A fost prima mea dispută cu Bergs. E un tip grozav. Evident, are o mare putere în jocul său. Uneori, am încercat doar să joc o minge în plus pe teren şi să-l fac să rateze mingea, şi asta s-a întâmplat. Ar fi trebuit să închid meciul la 5-4. El a jucat bine, iar eu am fost din nou puţin prea pasiv. Condiţiile sunt foarte dificile în aceste zile pentru toţi jucătorii, iar eu am încercat doar să rămân în viaţă pe teren. Mă bucur că am depăşit acest obstacol”, a spus fostul număr 1 modial.

Djokovic se află acum la două victorii distanţă de a-şi extinde recordul la 41 de titluri Masters 1000.

Șeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. MoldovaȘeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. Moldova
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Observator
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
17:52
Cipru – Bosnia şi Austria – San Marino LIVE SCORE (21:45). Cum arată clasamentul în grupa României
17:28
„Cu cine să te întindă, cu Postolachi?”. Mesaj ironic înaintea amicalului cu Moldova. Singura „problemă” a „tricolorilor”
17:14
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie
17:01
Leon Draisaitl a ajuns la 400 de goluri în NHL! Debut cu înfrângere pentru Edmonton Oilers în noul sezon
17:00
„Ultima șansă”. Gică Popescu, avertisment pentru „tricolori” înaintea partidei „de foc” cu Austria
16:35
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Samuel Asamoah. Impresarul, detalii dureroase
Vezi toate știrile
1 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 2 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 6 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – DinamoKyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo