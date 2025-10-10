Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins-o cu 2-1 pe Moldova, într-un meci amical. „Tricolorii” se pregătesc acum de confruntarea cu Austria care va fi duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Ilie Dumitrescu a oferit declarații despre Lisav Eissat, debutantul din naționala României. Fundașul născut în Israel, cu bunică din România, a fost titular în duelul cu Moldova.
Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova
Ilie Dumitrescu a declarat că Lisav Eissat va juca pe postul de fundaș stânga la meciul cu Austria. Tânărul jucător de 20 de ani evoluează, în general, ca stopper, însă fostul internațional a subliniat că ar putea acoperi flancul stâng al apărării, lăsat descoperit după suspendarea lui Nicușor Bancu.
„Eu cred că va fi fundașul stânga la meciul cu Austria. O să vedeți! Mi-a plăcut! Viteză foarte bună, greu de depășit 1 contra 1. Ce soluții ai pentru postul de fundaș stânga?
Chipciu, Opruț, Eissat. Eu cred că va fi Eissat. E jucător de picior stâng, l-am văzut foarte bine și cu mingea la picior, e ok”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după România – Moldova.
Totodată, Ilie Dumitrescu i-a taxat pe „tricolori” pentru forma avută în meciul amical cu Moldova. În special, fostul internațional s-a arătat nemulțumit de cum au evoluat cei care au bifat în premieră minute la națională.
„Nu consider că așa trebuie să intri într-un meci cu Moldova, mă refer la jucătorii care n-au foarte multe minute la prima reprezentativa. Mă așteptam la mai multe de la Baiaram, de la Cîrjan, de la Opruț. Debutul ăsta e și cu trac… Opruț n-a făcut greșeli, dar nu s-a ridicat la un nivel bun. Anumiți jucători ar fi trebuit să demonstreze, să-i arate selecționerului că oricând pot fi o soluție”, a mai spus Ilie Dumitrescu.
