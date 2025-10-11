Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP! Săptămână de vis pentru Vacherot - Antena Sport

Novak Djokovic a pierdut meciul din semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai în faţa numărului 204 ATP, Valentin Vacherot. După ce a produs marea surpriză în sferturi, când l-a învins pe Holger Rune, monegascul a obţinut sâmbătă victoria carierei.

Vacherot s-a impus cu 6-3, 6-4, după o oră şi 41 de minute de joc la Shanghai. Acum, monegascul aşteaptă adversarul din finală.

Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP, Valentin Vacherot

Djokovic a început excelent meciul, cu un break, dar monegascul l-a recuperat imediat. Ulterior, ela câştigat două game-uri albe pe propriul serviciu, înainte de a face al doilea break. În cele din urmă, el a închis spectaculos primul set, cu un al treilea game câştigat fără să piardă vreun punct.

Vacherot a început tare şi setul al doilea, dar Djokovic a reuşit să salveze două mingi de break încă din primul game. Cei doi jucători au mers cap la cap până la 4-4, atunci când Vacherot a reuşit unicul break al setului.

Monegascul nu a avut o misiune uşoară în ultimul game al meciului. Mai întâi a fost nevoit să salveze o minge de break, după care, din a doua încercare, a obţinut victoria în faţa marelui Novak Djokovic şi calificarea în finala de la Shanghai.