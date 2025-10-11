Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP! Săptămână de vis pentru Vacherot - Antena Sport

Novak Djokovic a pierdut meciul din semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai în faţa numărului 204 ATP, Valentin Vacherot. După ce a produs marea surpriză în sferturi, când l-a învins pe Holger Rune, monegascul a obţinut sâmbătă victoria carierei.
Vacherot s-a impus cu 6-3, 6-4, după o oră şi 41 de minute de joc la Shanghai. Acum, monegascul aşteaptă adversarul din finală.
Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP, Valentin Vacherot
Djokovic a început excelent meciul, cu un break, dar monegascul l-a recuperat imediat. Ulterior, ela câştigat două game-uri albe pe propriul serviciu, înainte de a face al doilea break. În cele din urmă, el a închis spectaculos primul set, cu un al treilea game câştigat fără să piardă vreun punct.
Vacherot a început tare şi setul al doilea, dar Djokovic a reuşit să salveze două mingi de break încă din primul game. Cei doi jucători au mers cap la cap până la 4-4, atunci când Vacherot a reuşit unicul break al setului.
Monegascul nu a avut o misiune uşoară în ultimul game al meciului. Mai întâi a fost nevoit să salveze o minge de break, după care, din a doua încercare, a obţinut victoria în faţa marelui Novak Djokovic şi calificarea în finala de la Shanghai.
Aceasta este prima victorie din cariera lui Vacherot în faţa unui jucător din Top 10 ATP şi este cel mai slab clasat din istoria turneelor ATP Masters 1000 care ajunge în finala unui astfel de turneu.
THE FAIRYTALE OF SHANGHAI ✨
World No. 204 @val_vacherot defeats Djokovic 6-3 6-4 to become the lowest ranked Masters 1000 finalist EVER!!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/eY9e4Wn73u
— Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025
Şi saltul acestuia va fi unul impresionant. După calificarea în finală, el va ajunge pe locul 58 ATP. O eventuală victorie în ultimul act l-ar trimite pe locul 39 ATP, ceea ce ar fi unul dintre cele ami mari salturi din istoria tenisului.
În finală, Valentin Vacherot îl va întâlni pe câştigătorul dintre Daniil Medvedev şi Arthur Rinderknech, acesta din urmă fiind chiar vărul lui Valentin Vacherot.
