Memorabil! Rugămintea lui Valentin Vacherot către Novak Djokovic, după calificarea în finala de la Shanghai - Antena Sport

Valentin Vacherot a produs una dintre cele mai mari surprize din acest an în tenisul masculin, reușind să îl elimine pe Novak Djokovic în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportivul clasat pe locul 204 mondial a reușit un meci memorabil în fața unei adevărate legende, dar a avut o rugăminte specială pentru Nole, după finalul disputei.

Valentin Vacherot l-a rugat pe Novak Djokovic să nu se retragă!

Valentin Vacherot a reușit rezultatul carierei la turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai. Sportivul în vârstă de 26 de ani l-a eliminat pe Novak Djokovic în două seturi, scor 6-3, 6-4 și s-a calificat în finală, având parte și de un salt uriaș în clasamentul ATP.

Monegascul a visat întotdeauna la acest duel contra fostului lider mondial, acesta fiind primul meci direct dintre cei doi. La final, au avut loc secunde emoționante între Nole și Vacherot.

În semn de fair-play, sârbul a avut cuvinte de laudă la adresa celui care l-a eliminat din competiție: „Meriți, ai jucat incredibil! Ține-o tot așa!”, a spus jucătorul de 38 de ani.