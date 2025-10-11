Ioan Ovidiu Sabău a vorbit, după ce a vrut să-și dea demisia de la U Cluj: „Nu este ușor” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 11 octombrie 2025, 19:36

Ioan Ovidiu Sabău / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj este departe de echipa care controla campionatul României în sezonul precedent. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este pe locul 10 după o serie de 12 meciuri disputate, iar jocul nu a fost deloc pe placul suporterilor.

Tehnicianul român a vrut să plece atât înainte de startul sezonului, cât și după eșecul de la Csikszereda, dar oficialii din conducere i-au cerut să rămână în continuare pe banca „șepcilor roșii”.

Ioan Ovidiu Sabău a explicat ce l-a determinat să plece de la U Cluj

Universitatea Cluj a pierdut jucători importanți înainte de startul noului sezon, dar ardelenii au rămas și fără Mamadou Thiam, transferat de campioana României FCSB.

Ioan Ovidiu Sabău a fost convins că va pleca de la formația clujeană, însă, acesta a fost convins de către cei din conducere să rămână și să scoată tot el echipa din criză. El a explicat care au fost semnele care l-au determinat să plece de pe Cluj Arena.

„Au fost foarte multe accidentări. În primele 6 etape am jucat fără fundaș central și fără fundaș dreapta. Au jucat mijlocașii centrali acolo. Au plecat unii dintre cei mai eficienți jucători – Blănuță, Thiam și Masoero. Nu este ușor când ai atâtea probleme. Pierzi meciuri, apoi îți pierzi și încrederea. Nu faci puncte și intri în acea presiune firească.

Dar trebuie să găsim soluții. Dorința mea a fost să plec pentru că mă simțeam vinovat. Simțeam că jucătorii au nevoie de altceva și, ca să ajut echipa și tot ce înseamnă clubul și fanii noștri, am spus că cel mai bine e să plec eu”, a declarat Neluțu Sabău, potrivit sptfm.ro.

Citește și:
