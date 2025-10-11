Ioan Ovidiu Sabău a vorbit, după ce a vrut să-și dea demisia de la U Cluj: „Nu este ușor” - Antena Sport

Universitatea Cluj este departe de echipa care controla campionatul României în sezonul precedent. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este pe locul 10 după o serie de 12 meciuri disputate, iar jocul nu a fost deloc pe placul suporterilor.
Tehnicianul român a vrut să plece atât înainte de startul sezonului, cât și după eșecul de la Csikszereda, dar oficialii din conducere i-au cerut să rămână în continuare pe banca „șepcilor roșii”.
Ioan Ovidiu Sabău a explicat ce l-a determinat să plece de la U Cluj
Universitatea Cluj a pierdut jucători importanți înainte de startul noului sezon, dar ardelenii au rămas și fără Mamadou Thiam, transferat de campioana României FCSB.
Ioan Ovidiu Sabău a fost convins că va pleca de la formația clujeană, însă, acesta a fost convins de către cei din conducere să rămână și să scoată tot el echipa din criză. El a explicat care au fost semnele care l-au determinat să plece de pe Cluj Arena.
„Au fost foarte multe accidentări. În primele 6 etape am jucat fără fundaș central și fără fundaș dreapta. Au jucat mijlocașii centrali acolo. Au plecat unii dintre cei mai eficienți jucători – Blănuță, Thiam și Masoero. Nu este ușor când ai atâtea probleme. Pierzi meciuri, apoi îți pierzi și încrederea. Nu faci puncte și intri în acea presiune firească.
Dar trebuie să găsim soluții. Dorința mea a fost să plec pentru că mă simțeam vinovat. Simțeam că jucătorii au nevoie de altceva și, ca să ajut echipa și tot ce înseamnă clubul și fanii noștri, am spus că cel mai bine e să plec eu”, a declarat Neluțu Sabău, potrivit sptfm.ro.
- Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe”
- Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua
- Doliu la un club de Liga 1! Legenda a murit la 79 de ani
- Aliat surpriză pentru Gigi Becali în războiul cu FRF. Piţurcă: “Nu poți obliga un club privat”
- Detalii neştiute despre negocierea plecării lui Olaru de la FCSB. Suma pe care Becali e gata să-l vândă