Ioan Ovidiu Sabău a vorbit, după ce a vrut să-și dea demisia de la U Cluj: „Nu este ușor” - Antena Sport

Universitatea Cluj este departe de echipa care controla campionatul României în sezonul precedent. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este pe locul 10 după o serie de 12 meciuri disputate, iar jocul nu a fost deloc pe placul suporterilor.

Tehnicianul român a vrut să plece atât înainte de startul sezonului, cât și după eșecul de la Csikszereda, dar oficialii din conducere i-au cerut să rămână în continuare pe banca „șepcilor roșii”.

Ioan Ovidiu Sabău a explicat ce l-a determinat să plece de la U Cluj

Universitatea Cluj a pierdut jucători importanți înainte de startul noului sezon, dar ardelenii au rămas și fără Mamadou Thiam, transferat de campioana României FCSB.

Ioan Ovidiu Sabău a fost convins că va pleca de la formația clujeană, însă, acesta a fost convins de către cei din conducere să rămână și să scoată tot el echipa din criză. El a explicat care au fost semnele care l-au determinat să plece de pe Cluj Arena.

„Au fost foarte multe accidentări. În primele 6 etape am jucat fără fundaș central și fără fundaș dreapta. Au jucat mijlocașii centrali acolo. Au plecat unii dintre cei mai eficienți jucători – Blănuță, Thiam și Masoero. Nu este ușor când ai atâtea probleme. Pierzi meciuri, apoi îți pierzi și încrederea. Nu faci puncte și intri în acea presiune firească.