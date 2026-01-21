Gabriela Ruse, în faţa performanţei carierei: "Îmi voi lăsa inima și sufletul acolo, pe teren" - Antena Sport

Gabriela Ruse se află în faţa celei mai importante performanţe din carieră la un turneu de Grand Slam. Sportiva de 28 de ani luptă cu Mirra Andreeva pentru un loc în optimi, ceea ce ar reprenta o premieră pentru românca de pe locul 79 WTA.

Pentru asta însă, Gabriela Ruse va trebui să treacă de ocupanta locului 7 mondial, care are un început de an spectaculos, în care s-a impus la Adelaide. Aceasta va fi prima întâlnire directă dintre cele două, iar Gabriela susţine că va da totul pentru un succes.

Gabriela Ruse: “Îmi voi lăsa inima și sufletul acolo, pe teren”

“Nu am momentan nicio așteptare pentru că nu o cunosc. Vreau să mă bucur de ce am reușit astăzi împreună cu echipa mea și antrenorul meu probabil că o să mă pună la curent cu toate detaliile despre ea.

Nu am jucat niciodată, nu pot să spun că știu mare lucru despre ea, e clar că este o jucătoare foarte bună, o jucătoare tânără, dar eu cred că sunt pregătită pentru orice și știu că îmi voi lăsa inima și sufletul acolo, pe teren”, a spus Ruse, citată de eurosport.ro.

Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, la Australian Open

Gabriela Ruse va juca împotriva rusoaicei Mirra Andreeva, locul 7 WTA, în turul 3 de la Australian Open 2026. Jucătoarea de 18 ani a defilat în turul secund împotriva grecoaicei Maria Sakkari, pe care a învins-o cu 6-0, 6-4, după 68 de minute de joc.