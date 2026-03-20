Home | Tenis | Gabriela Ruse, în turul 2 de la Miami. Urmează un duel de foc

Gabriela Ruse, în turul 2 de la Miami. Urmează un duel de foc

Dan Roșu Publicat: 20 martie 2026, 8:35

Comentarii
Gabriela Ruse, în timpul unui meci - Profimedia Images

Gabriela Ruse, locul 73 WTA, s-a calificat, vineri dimineaţă, în turul doi al turneului de la Miami, cu premii de peste 9 milioane de dolari, acolo unde se află şi Sorana Cîrstea. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ruse a trecut în runda inaugurală de croata Antonia Ruzic, locul 55 mondial, scor 7-5, 7-6 (3). Meciul a durat două ore şi 6 minute.

În turul doi, Ruse va evolua cu sportiva americană Madison Keys, favorită 15 şi locul 18 mondial.

”A fost dificil, pentru că m-am simțit încordată la început. Antonia este într-o formă foarte bună, a jucat bine la ultimele turnee.

Nu m-am regăsit la început, apoi lucrurile au început să se îndrepte spre bine”, a spus Ruse, citată de digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Prin calificarea în turul doi, Ruse şi-a asigurat un premiu de 36.110 dolari şi 35 de puncte.

 

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
