Gabriela Ruse, în turul 2 de la Miami. Urmează un duel de foc

Gabriela Ruse, locul 73 WTA, s-a calificat, vineri dimineaţă, în turul doi al turneului de la Miami, cu premii de peste 9 milioane de dolari, acolo unde se află şi Sorana Cîrstea.
Ruse a trecut în runda inaugurală de croata Antonia Ruzic, locul 55 mondial, scor 7-5, 7-6 (3). Meciul a durat două ore şi 6 minute.
În turul doi, Ruse va evolua cu sportiva americană Madison Keys, favorită 15 şi locul 18 mondial.
”A fost dificil, pentru că m-am simțit încordată la început. Antonia este într-o formă foarte bună, a jucat bine la ultimele turnee.
Nu m-am regăsit la început, apoi lucrurile au început să se îndrepte spre bine”, a spus Ruse, citată de digisport.ro.
Prin calificarea în turul doi, Ruse şi-a asigurat un premiu de 36.110 dolari şi 35 de puncte.
