Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat în faza finală a Cupei Davis - Antena Sport

Germania a ajuns în faza finală a Cupei Davis cu o victorie zdrobitoare de 4-0 împotriva Japoniei, Franţa s-a impus în faţa Croaţiei, iar Argentina s-a calificat după ce a eliminat Olanda, finalista de anul trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Austria s-a calificat şi ea cu o victorie dramatică de 3-2 împotriva Ungariei, iar Belgia a dispus de Australia, scor 3-2.

Faza finală a Cupei Davis: calificări pentru Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria

În meciul Danemarca – Spania, ibericii conduc, scor 2-0, notează news.ro.

Semifinalista de anul trecut, Germania, este prima echipă care s-a calificat în Final 8, alăturându-se gazdei Italia în runda programată pentru noiembrie la Bologna.

„În acest moment, vestiarul este în delir. Aşteptăm cu nerăbdare Bologna şi sperăm să facem un pas înainte”, a declarat căpitanul Germaniei, Michael Kohlmann.