Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat în faza finală a Cupei Davis - Antena Sport

Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat în faza finală a Cupei Davis

Alex Ioniță Publicat: 14 septembrie 2025, 14:31

Profimedia

Germania a ajuns în faza finală a Cupei Davis cu o victorie zdrobitoare de 4-0 împotriva Japoniei, Franţa s-a impus în faţa Croaţiei, iar Argentina s-a calificat după ce a eliminat Olanda, finalista de anul trecut.

Austria s-a calificat şi ea cu o victorie dramatică de 3-2 împotriva Ungariei, iar Belgia a dispus de Australia, scor 3-2.

Faza finală a Cupei Davis: calificări pentru Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria

În meciul Danemarca – Spania, ibericii conduc, scor 2-0, notează news.ro.

Semifinalista de anul trecut, Germania, este prima echipă care s-a calificat în Final 8, alăturându-se gazdei Italia în runda programată pentru noiembrie la Bologna.

„În acest moment, vestiarul este în delir. Aşteptăm cu nerăbdare Bologna şi sperăm să facem un pas înainte”, a declarat căpitanul Germaniei, Michael Kohlmann.

Argentina s-a calificat şi ea, după ce Andres Molteni şi Horacio Zeballos au învins duo-ul olandez format din Sander Arends şi Botic van de Zandschulp cu 6-3, 7-5, asigurându-şi un avantaj de neegalat de 3-0 la Groningen.

Ungaria, care pierduse ambele meciuri împotriva Austriei vineri, a revenit cu două victorii consecutive la Debrecen.

Fabian Marozsan şi Zsombor Piros au învins perechea austriacă formată din Alexander Erler şi Lucas Miedler cu 7-6(4), 7-6(2), înainte ca Piros să-l învingă pe Lukas Neumayer într-un meci de simplu, aducând Ungaria la egalitate, 2-2.

Dar Austria a câştigat meciul în al cincilea meci, Jurij Rodionov obţinând o victorie dominantă, 6-2, 6-1, asupra lui Marton Fucsovics.

Franța s-a calificat după victoria lui Corentin Moutet

Franţa şi-a asigurat, de asemenea, locul în sferturile de finală, după ce Corentin Moutet l-a învins pe Marin Cilic, asigurând o victorie cu 3-1 asupra Croaţiei la Osijek.

Spania, semifinalistă anul trecut, este pe punctul de a fi eliminată, după ce Danemarca a preluat conducerea cu 2-0 la Marbella, numărul 11 mondial Holger Rune învingându-l pe Pablo Carreno Busta, iar Elmer Moller învingându-l pe Jaume Munar.

La Delray Beach, Austin Krajicek şi Rajeev Ram au dat Statelor Unite un avantaj de 2-1 cu o victorie la dublu cu 7-6, 5-7, 6-4 împotriva lui Jakub Mensik şi Tomas Machac, înainte ca Jiri Lehecka din Republica Cehă să-l învingă pe numărul cinci mondial Taylor Fritz cu 6-4, 3-6, 6-4 la simplu.

Mensik a completat apoi revenirea cu o victorie categorică cu 6-1, 6-4 în faţa lui Frances Tiafoe, asigurând victoria cu 3-2 pentru Republica Cehă şi calificarea acesteia în sferturile de finală.

1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
