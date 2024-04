"I se umflă vena la gât când pierde!" Carlos Martinez, dezvăluiri despre Simona Halep: "Poate câştiga Roland Garros!" - Antena Sport

Carlos Martinez a făcut dezvăluiri despre colaborarea cu Simona Halep

Predicţia uriaşă făcută înainte de Roland Garros Carlos Martinez a făcut dezvăluiri despre colaborarea cu Simona Halep şi a făcut şi o predicţie uriaşă. Antrenorul spaniol e convins că Halep va primi un wild card pentru a participa la Roland Garros şi a plusat că românca are capacitatea de a câltiga al doilea turneu de Grand Slam al anului.

De asemenea, Carlos Martinez a spus că Darren Cahill l-a contactat pentru a se oucpa de pregătirea Simonei Halep.

Carlos Martinez, dezvăluiri despre Simona Halep

„Nu mai știu exact dacă era înainte sau după Crăciun. Darren Cahill m-a contactat primul, să mă întrebe dacă sunt liber, dar nu mi-a zis numele jucătoarei care mă voia ca antrenor. Cu Simona mă știam din circuit, câteodată se mai antrena împreună cu jucătoarele pe care le pregăteam. Când a aflat vestea de la TAS m-a sunat imediat. Mi-a zis: <Carlos, am câștigat. Mă bucur cateva zile cu familia, apoi trecem la treaba>. Am venit la București, ne-am pregătit pentru Miami. Nu am fost emoționat când m-am întâlnit cu ea. Am stabilit foarte rapid o bună conexiune. Nu mi-a fost, și nu-mi e, teamă de provocarea de a antrena o astfel de jucătoare.