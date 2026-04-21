Irina Begu, eliminată de la Madrid! A fost primul ei meci după 9 luni de pauză

Irina Camelia Begu, locul 182 mondial, revenită în circuit după o pauză de 9 luni, a fost eliminată, marţi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid. Begu a fost nevoită să ia o pauză de 9 luni din cauza unei accidentări.

Begu a fost învinsă în runda inaugurală de sportiva germană Laura Siegemund, locul 47 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră şi 26 de minute.

Pentru prezenţa în primul tur, Begu va primi 21.285 de euro şi 10 puncte WTA.

Irina Begu nu a mai jucat jucat din iulie 2025, când a învins-o pe elveţianca Jil Teichmann în finala turneului WTA 250 de la Iaşi.