Irina Begu, eliminată de la Madrid! A fost primul ei meci după 9 luni de pauză

Dan Roșu Publicat: 21 aprilie 2026, 16:45

Irina Begu - Profimedia Images

Irina Camelia Begu, locul 182 mondial, revenită în circuit după o pauză de 9 luni, a fost eliminată, marţi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid. Begu a fost nevoită să ia o pauză de 9 luni din cauza unei accidentări.

Begu a fost învinsă în runda inaugurală de sportiva germană Laura Siegemund, locul 47 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră şi 26 de minute.

Irina Begu, eliminată de la Madrid

Pentru prezenţa în primul tur, Begu va primi 21.285 de euro şi 10 puncte WTA.

Irina Begu nu a mai jucat jucat din iulie 2025, când a învins-o pe elveţianca Jil Teichmann în finala turneului WTA 250 de la Iaşi.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Observator
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
Fanatik.ro
17:39

„AI-ul mi-a spus să nu-l angajez!” Declarația anului în fotbal! Ce a urmat după ce a ignorat sfatul
17:39

„Ce e circul ăsta?” Florin Prunea l-a criticat pe Flavius Stoican: „Nu ești la Morlaca, bă, băiatule”
17:35

EXCLUSIVReacţia turcilor după ce Mirel Rădoi s-a despărţit oficial de FCSB şi se pregăteşte să semneze cu Gaziantep!
17:21

VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 21 aprilie
17:21

Ilie Dumitrescu a auzit ce a spus Gigi Becali și a intervenit: „O declarație nefericită. Nu e om rău”
17:13

Pintilii îi calcă pe urme lui Rădoi! Ce ofertă neașteptată a primit după despărțirea de FCSB
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român” 6 O echipă din play-out nu a primit licenţa pentru Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj