Irina Begu, eliminată de la Madrid! A fost primul ei meci după 9 luni de pauză

Irina Camelia Begu, locul 182 mondial, revenită în circuit după o pauză de 9 luni, a fost eliminată, marţi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid. Begu a fost nevoită să ia o pauză de 9 luni din cauza unei accidentări.
Begu a fost învinsă în runda inaugurală de sportiva germană Laura Siegemund, locul 47 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat o oră şi 26 de minute.
Irina Begu, eliminată de la Madrid
Pentru prezenţa în primul tur, Begu va primi 21.285 de euro şi 10 puncte WTA.
Irina Begu nu a mai jucat jucat din iulie 2025, când a învins-o pe elveţianca Jil Teichmann în finala turneului WTA 250 de la Iaşi.
- Novak Djokovic: “Sper să fiu pregătit pentru Roland Garros”
- Elena Rybakina, campioană la Stuttgart! Jucătoarea din Kazakhstan amenință locul 1 WTA
- Sorana Cîrstea s-a retras din semifinalele de la Rouen. Românca s-a accidentat
- Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare
- Sorana Cîrstea este fantastică! Prima rachetă a României este în semifinalele WTA Rouen