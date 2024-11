Jannik Sinner a adus Cupa Davis în Italia, după victoria cu Ţările de Jos. Italienii câştigă pentru a treia oară în istorie - Antena Sport

Jannik Sinner, în meciul decisiv contra Ţărilor de Jos. 24 noiembrie 2024 - Profimedia Echipa Italiei a cucerit duminică seara Cupa Davis, după ce a învins Ţările de Jos, scor 2-0, în finala disputată la Malaga. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jannik Sinner (23 de ani) l-a învins pe Tallon Griekspoor (28 de ani) în al doilea meci de simplu al finalei Cupei Davis şi i-a permis Italiei să păstreze titlul câştigat şi anul trecut. Sinner a dispus de Griekspoor în două seturi, scor 7-6(2), 6-2, după o oră şi 31 de minute de joc. Italia câştigă pentru a treia oară în istorie Cupa Davis Italia s-a impus cu 2-0 şi ajunge la al treilea titlu cucerit de-a lungul anilor în Cupa Davis, după cele din 1976 şi 2023. Pentru italieni este a noua finală de Cupa Davis disputată în istoria 124 de ani a trofeului, în timp ce Ţările de Jos au jucat prima lor finală. Mai mult, Jannik Sinner este singurul jucător din istorie cu două titluri de Grand Slam câştigate, Turneul Campionilor și „Salatiera de Argint” în același sezon competițional. Italianul face parte dintre cei şase tenismeni din istorie care cuceresc titlul la Turneul Campionilor și la Davis Cup în același an. Jasmine Paolini, victorie în faţa Slovaciei în finala Billie Jean King Cup. Italia nu mai câştigase titlul de mai bine de 10 ani Jasmine Paolini, de două ori finalistă de Grand Slam, a încununat un sezon remarcabil, conducând miercuri Italia la primul său titlu de Billie Jean King Cup de după 2013, învingând-o pe Rebecca Sramkova cu 6-2, 6-1 pentru a pecetlui o victorie cu 2-0 în faţa Slovaciei în finala competiţiei feminine pe echipe. Reclamă

Paolini, clasată pe locul 4 WTA, a fost vicecampioană la Roland Garros în iunie şi la Wimbledon în iulie, devenind astfel prima femeie de după Serena Williams în 2016 care ajunge în acelaşi sezon în finale la Roland Garros şi All England Club.

„Un an incredibil. Un an incredibil. Un an nebunesc. Să termin aşa, cu un titlu … este uimitor. Nu am cuvinte să descriu asta. Încerc doar să mă bucur de fiecare moment. Mă simt norocoasă să fiu în această poziţie. Mă simt norocoasă să fac parte din această echipă”, a declarat Paolini.

Paolini a făcut echipă cu Sara Errani pentru a câştiga o medalie de aur la dublu la Jocurile Olimpice de la Paris, în august. Cele două au fi urmat să joace meciul de încheiere cu Slovacia, dar nu a fost nevoie, deoarece Italia a câştigat seria în cel mai bun din trei meciuri, câştigând cele două meciuri de simplu.

„Jasmine şi-a ridicat nivelul foarte sus în acest an. … Este un exemplu pentru noi toate”, a declarat colega sa de echipă, Lucia Bronzetti, clasată pe locul 78, care a câştigat meciul de deschidere de miercuri cu 6-2, 6-4 împotriva Viktoriei Hruncakova. În general, Italia a fost una dintre cele mai bune naţiuni din Billie Jean King Cup în acest secol. Italia a câştigat primul său titlu Billie Jean King Cup în 2006 şi a adăugat alte trofee în 2009, 2010 şi 2013.

