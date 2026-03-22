Jaqueline Cristian, duel de foc în optimi la Miami! Românca va întâlni una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit

Daniel Işvanca Publicat: 22 martie 2026, 20:13

Jaqueline Cristian, duel de foc în optimi la Miami! Românca va întâlni una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit

Jaqueline Cristian / Profimedia

Jaqueline Cristian s-a calificat duminică în optimile turneului WTA de la Miami, după un meci de poveste contra Ekaterinei Alexandrova, ocupanta locului 11 mondial.

Duelul a fost cu siguranță unul epuizant pentru româncă, însă mai departe aceasta va avea parte de un adversar și mai dificil pentru o prezență în faza sferturilor.

Jaqueline Cristian, duel cu Jessica Pegula în optimile WTA Miami

Jaqueline Cristian va lupta alături de Sorana Cîrstea pentru un loc în sferturile turneului WTA de la Miami, iar ambele reprezentante ale României vor avea parte de adversare de top.

Dacă Sorana o va întâlni pe Coco Gauff, Jaqueline va da piept tot cu o jucătoare din Statele Unite ale Americii: Jessica Pegula. Americanca este finalistă anul acesta la Australian Open și campioana de la Dubai.

Clasată pe locul 5 în ierarhia mondială, Pegula le-a depășit până acum la Miami pe Francesca Jones și Leylah Fernandez. Jucătoarea de 32 de ani a câștigat de-a lungul carierei peste 23 de milioane de dolari din tenis.

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
Momentul dramatic în care un şofer spulberă două familii pe o stradă din Fălticeni: "Avea peste 100 la oră"
Observator
Momentul dramatic în care un şofer spulberă două familii pe o stradă din Fălticeni: "Avea peste 100 la oră"
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”
Fanatik.ro
Invitată de FRF să cânte imnul României, celebra solistă a dezvăluit comportamentul șocant: „M-au înjurat de m-au nenorocit!”
22:14

Mircea Lucescu aduce încă un portar pentru meciul cu Turcia! Cine ar urma să-l înlocuiască pe Ionuț Radu
22:00

LIVE TEXTReal Madrid – Atletico 0-0. Duel de foc pe ”Bernabeu”! Valverde a zguduit bara
21:55

Braga – Porto LIVE VIDEO (22:30), în meciul serii din Liga Portugal. Echipele de start
21:51

VIDEOLionel Messi, gol din lovitură liberă într-un „thriller” cu 5 goluri în Major League Soccer! L-a depășit pe marele Pele
21:46

Echipa lui Reghecampf, eliminată dramatic din Liga Campionilor Africii. A primit golul decisiv la ultima fază
21:45

LIVE SCOREFiorentina – Inter 0-1. S-a marcat din minutul 1!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 4 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 5 UPDATEPanică înainte de Turcia – România. Ionuț Radu s-a prăbușit pe gazon. Anunțul oficial al Celtei 6 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav