Jaqueline Cristian, duel de foc în optimi la Miami! Românca va întâlni una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit

Jaqueline Cristian s-a calificat duminică în optimile turneului WTA de la Miami, după un meci de poveste contra Ekaterinei Alexandrova, ocupanta locului 11 mondial.

Duelul a fost cu siguranță unul epuizant pentru româncă, însă mai departe aceasta va avea parte de un adversar și mai dificil pentru o prezență în faza sferturilor.

Jaqueline Cristian, duel cu Jessica Pegula în optimile WTA Miami

Jaqueline Cristian va lupta alături de Sorana Cîrstea pentru un loc în sferturile turneului WTA de la Miami, iar ambele reprezentante ale României vor avea parte de adversare de top.

Dacă Sorana o va întâlni pe Coco Gauff, Jaqueline va da piept tot cu o jucătoare din Statele Unite ale Americii: Jessica Pegula. Americanca este finalistă anul acesta la Australian Open și campioana de la Dubai.

Clasată pe locul 5 în ierarhia mondială, Pegula le-a depășit până acum la Miami pe Francesca Jones și Leylah Fernandez. Jucătoarea de 32 de ani a câștigat de-a lungul carierei peste 23 de milioane de dolari din tenis.